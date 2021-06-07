Шахтер улучшил свое предложение по Педриньо, но не готов платить 18 млн евро

" Шахтер " продолжает работу над трансфером вингера "Бенфики" Педриньо.

Как сообщает A Bola, несмотря на последние сообщения СМИ, клубы пока что не могут договориться о трансфере,

"Шахтер" улучшил свое предложение на 1 млн евро, однако данная сумма пока что не дотягивает до 18 млн евро, которые хочет получить "Бенфика".

Поэтому на данный момент переговоры пока не продвигаются к успешному завершению.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" уже согласовал с игроком условия личного контракта.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Португалии бразилец за "Бенфику" сыграл 31 матч, в котором забил 1 гол и сделал четыре результативных передач.