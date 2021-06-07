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Шахтер улучшил свое предложение по Педриньо, но не готов платить 18 млн евро
Переговоры идут тяжело
Фото: Getty Images/ Автор - Gualter Fatia
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Как сообщает A Bola, несмотря на последние сообщения СМИ, клубы пока что не могут договориться о трансфере,
"Шахтер" улучшил свое предложение на 1 млн евро, однако данная сумма пока что не дотягивает до 18 млн евро, которые хочет получить "Бенфика".
Поэтому на данный момент переговоры пока не продвигаются к успешному завершению.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" уже согласовал с игроком условия личного контракта.
Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Португалии бразилец за "Бенфику" сыграл 31 матч, в котором забил 1 гол и сделал четыре результативных передач.
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