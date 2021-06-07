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Шахтер улучшил свое предложение по Педриньо, но не готов платить 18 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Переговоры идут тяжело

Шахтер улучшил свое предложение по Педриньо, но не готов платить 18 млн евро

Фото: Getty Images/ Автор - Gualter Fatia

Новина українською

"Шахтер" продолжает работу над трансфером вингера "Бенфики" Педриньо.

Как сообщает A Bola, несмотря на последние сообщения СМИ, клубы пока что не могут договориться о трансфере,

"Шахтер" улучшил свое предложение на 1 млн евро, однако данная сумма пока что не дотягивает до 18 млн евро, которые хочет получить "Бенфика".

Поэтому на данный момент переговоры пока не продвигаются к успешному завершению.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" уже согласовал с игроком условия личного контракта.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Португалии бразилец за "Бенфику" сыграл 31 матч, в котором забил 1 гол и сделал четыре результативных передач.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Педриньо
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Источник:
A Bola

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Комментарии (12)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 23:02
"Ты за ним еще пол дня бегать будешь.""Это почему?""Чтобы фотографию отдать."
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0
0
djeff2015 (Запорожье)
07.06.2021 в 22:41
сколько детей Украины можно было бы СПАСТИ за эти деньги.......е..аный мир коммерции..и г....нов..
Ответить
+2
-3
avatar
Dimonych (FCSD)
07.06.2021 в 22:52
А кто тебе сказал, что и детей не спасают?
Ответить
0
-3
djeff2015 (Запорожье)
07.06.2021 в 23:15
ты читать умеешь и мыслить о прочитанном? где упомянул я,что не спасают? или так...лишь бы п...ть и умом блеснуть?
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
07.06.2021 в 22:56
djeff2015
Ответить
0
-2
djeff2015 (Запорожье)
07.06.2021 в 23:11
е...ни себе по тупой коробке на плечах. существо.
0
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
07.06.2021 в 23:14
Тупое животное, а что ты сделало для детей, или кого либо….мать Тереза запорожская…
0
-1
djeff2015 (Запорожье)
07.06.2021 в 23:17
тупое существо это ты. я сделал.и буду делать, а ты у..ще гнилое.
0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
07.06.2021 в 22:18
Не нравятся мне бразильские сериалы, но вот на этот я просто запал!
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0
-1
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
07.06.2021 в 22:11
Сериал "Педриньо едет в Чмохтар" продолжается, 99-я серия.
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+1
-5
Dimka26 (Чернигов)
07.06.2021 в 22:02
18 млн за баночника Бенфики, который за сезон не отличился ни одним голом и ассистом - это мощно.
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+1
-2
Stihl Kindermann (Gonduras)
07.06.2021 в 21:53
Когда нет новостей,пиши про Педриньйо повторно
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+3
0


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