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Львов проведет два спарринга на первом сборе

Премьер-лига
(1 голосов)

Который начнется 8 июня

Львов проведет два спарринга на первом сборе

pfclviv.com

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Подопечные Анатолия Бессмертного первыми среди элитных команд начнут подготовку к новому сезону.

На первом этапе подготовки, который начнется 8 июня, футболисты "Львова" сыграют два спарринга: соперники и даты еще уточняются.

Второй сбор также пройдет во Львове, а вот заключительный, в середине июля - в Закарпатье.

Пока что по обоюдному согласию сторон контракты разорваны с защитником Иваном Лобаем и полузащитником Юрием Захаркивым, сыгравших за "горожан".

По информации источника несколько футболистов "Львова" будут отданы в аренду.

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В статье: ФК Львов Иван Лобай Юрий Захаркив
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