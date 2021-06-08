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Львов проведет два спарринга на первом сборе
Который начнется 8 июня
pfclviv.com
Подопечные Анатолия Бессмертного первыми среди элитных команд начнут подготовку к новому сезону.
На первом этапе подготовки, который начнется 8 июня, футболисты "Львова" сыграют два спарринга: соперники и даты еще уточняются.
Второй сбор также пройдет во Львове, а вот заключительный, в середине июля - в Закарпатье.
Пока что по обоюдному согласию сторон контракты разорваны с защитником Иваном Лобаем и полузащитником Юрием Захаркивым, сыгравших за "горожан".
По информации источника несколько футболистов "Львова" будут отданы в аренду.
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