Львов проведет два спарринга на первом сборе

Подопечные Анатолия Бессмертного первыми среди элитных команд начнут подготовку к новому сезону.

На первом этапе подготовки, который начнется 8 июня, футболисты "Львова" сыграют два спарринга: соперники и даты еще уточняются.

Второй сбор также пройдет во Львове, а вот заключительный, в середине июля - в Закарпатье.

Пока что по обоюдному согласию сторон контракты разорваны с защитником Иваном Лобаем и полузащитником Юрием Захаркивым, сыгравших за "горожан".

По информации источника несколько футболистов "Львова" будут отданы в аренду.