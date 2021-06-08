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ESPN: Шахтер согласовал трансфер Педриньо за 18 млн евро

Премьер-лига
(4 голосов)

Бразилец скоро присоединится к украинскому клубу

ESPN: Шахтер согласовал трансфер Педриньо за 18 млн евро

Фото: fanaticosporfuteboll

Новина українською

Донецкий "Шахтер" достиг договоренности о переходе трансфера полузащитника "Бенфики" Педриньо Делмино. Информацию ESPN подтвердил агент игрока Уилл Дантас.

Сначала сделка была оценена в 16 млн евро, но португальский клуб повысил запрос до 18 млн евро, и "Шахтер" принял его после нескольких дней переговоров. Срок действия контракта – 5 лет.

23-летний бразилец отправится в Киев в сопровождении своих помощников в ночь с пятницы на субботу (12 июня), а "Шахтер" официально представит игрока в понедельник, 14 июня.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Португалии бразилец за "Бенфику" сыграл 31 матч, в котором забил 1 гол и сделал четыре результативных передач.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Педриньо Делмино
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Источник:
ESPN

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Комментарии (9)
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HavanaClub (Днепр)
08.06.2021 в 12:22
Зря они провоцируют
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0
0
lightning (Одесса)
08.06.2021 в 12:19
Шахтёр, пожалуй, единственная украинская команда, где селекционеры умеют работать. Большое количество игроков донецкой команды, сейчас играют в топ клубах европы. Даже "кыянам" очень далеко ещё до такого результата, не говоря уже про остальные клубы нашего чемпионата.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
08.06.2021 в 12:14
18 лямов за один гол??? Мдя..
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0
0
10 (Феодосия)
08.06.2021 в 12:14
Брать первого попавшегося игрока, только потому что пора кого-то покупать… будем надеяться, что в Шахтёре знают больше, чем мы…
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0
0
Footballers (Умань)
08.06.2021 в 12:10
Так можливо його коханий в Шахтарі чекає бо за такі гроші можна купити 4 Педрінь з кращими показниками(футбольними)))
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0
-2
lightning (Одесса)
08.06.2021 в 12:15
а ты и бесплатно никому на*уй не сдался
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0
0
avatar
Американец 2000
08.06.2021 в 11:40
Очень ценный нападающий - 1 гол за 31 игру (((((((Витя Коваленко отдыхает ))))))
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+1
-2
Денис Донецк (Донецк)
08.06.2021 в 12:32
Полузащитник.
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0
0
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
08.06.2021 в 11:34
Пропердит 18 лямов и поедит домой.
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