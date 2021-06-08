ESPN: Шахтер согласовал трансфер Педриньо за 18 млн евро

Донецкий "Шахтер" достиг договоренности о переходе трансфера полузащитника "Бенфики" Педриньо Делмино. Информацию ESPN подтвердил агент игрока Уилл Дантас.

Сначала сделка была оценена в 16 млн евро, но португальский клуб повысил запрос до 18 млн евро, и "Шахтер" принял его после нескольких дней переговоров. Срок действия контракта – 5 лет.

23-летний бразилец отправится в Киев в сопровождении своих помощников в ночь с пятницы на субботу (12 июня), а "Шахтер" официально представит игрока в понедельник, 14 июня.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Португалии бразилец за "Бенфику" сыграл 31 матч, в котором забил 1 гол и сделал четыре результативных передач.