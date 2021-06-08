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Динамо продемонстрировало, как рекламирует свой бренд в Киеве
Киевляне работают над маркетингом клуба
фото - ФК "Динамо" Київ
Киевское "Динамо" в сети показало, как рекламирует свой бренд, разместив его в самом сердце Киева на ТРЦ Gulliver.
"Победы "Динамо" - в центре внимания киевлян!", - так подписали в Instagram.
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Источник:ФК Динамо
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Динамо-машина (Киев)
08.06.2021 в 12:28
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