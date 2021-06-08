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Динамо продемонстрировало, как рекламирует свой бренд в Киеве

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне работают над маркетингом клуба

Динамо продемонстрировало, как рекламирует свой бренд в Киеве

фото - ФК "Динамо" Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" в сети показало, как рекламирует свой бренд, разместив его в самом сердце Киева на ТРЦ Gulliver.

"Победы "Динамо" - в центре внимания киевлян!", - так подписали в Instagram.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Динамо-машина (Киев)
08.06.2021 в 12:28
Хоть что-то уже начали делать!
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