Колос объявил о подписании грузинского форварда Сичинавы

"Колос" объявил о подписании контракта с нападающим Никой Сичинавой.

Контракт с грузинским футболистом рассчитан на три года.

Отметим, что в прошлом сезоне УПЛ Сичинава выступал за "Ингулец". В составе команды из Петрово 26-летний футболист провел 22 матча, в которых забил 6 голов и сделал три результативных передач.

Напомним, что команда Руслана Костышина завершила сезон на 4-й строчке УПЛ и получила возможность сыграть в новосозданной Лиге конференций.

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⠀Фото: ФК Колос