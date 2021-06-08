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Колос объявил о подписании грузинского форварда Сичинавы

Премьер-лига
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Соглашение рассчитано на три года

Колос объявил о подписании грузинского форварда Сичинавы

Фото: ФК Колос

Новина українською

"Колос" объявил о подписании контракта с нападающим Никой Сичинавой.

Контракт с грузинским футболистом рассчитан на три года.

Отметим, что в прошлом сезоне УПЛ Сичинава выступал за "Ингулец". В составе команды из Петрово 26-летний футболист провел 22 матча, в которых забил 6 голов и сделал три результативных передач.

Напомним, что команда Руслана Костышина завершила сезон на 4-й строчке УПЛ и получила возможность сыграть в новосозданной Лиге конференций.

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Колос объявил о подписании грузинского форварда Сичинавы - изображение 1

⠀Фото: ФК Колос

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В статье: Колос (Ковалевка) Ника Сичинава
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Источник:
ФК Колос

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