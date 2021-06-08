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Молодой голкипер Динамо рассказал, когда вернется в общую группу
Нещерет - о своем восстановлении
fcdynamo.kiev.ua
Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет рассказал, как проходит его восстановление после перенесенной операции, а также поделился небольшим семейным ритуалом, который вошел в привычку еще с раннего детства.
- Ты перенес операцию в конце апреля. Как проходит восстановление? Как вообще проходит твой стандартный день?
- Восстановление проходит по плану, всегда на связи с докторами и тренерами по реабилитации. Я сейчас нахожусь дома, в Мукачево, так что на базу ездить не приходится. Восстанавливаюсь в родных стенах, здесь и душа по-настоящему отдыхает.
Что касается распорядка, то день у меня обычно начинается с утренней прогулки по набережной с моим дедушкой. Можно назвать это моим небольшим ритуалом — каждое утро, когда я дома, мы вместе ходим на прогулку, это еще вошло в привычку с самого маленького возраста. Затем ближе к обеду я прихожу в тренажёрный зал для реабилитации, которая занимает приблизительно по два-три часа ежедневно, и вечером всегда в кругу семьи провожу время.
- Какие прогнозы дают врачи? Сможешь уже на сборах работать в общей группе? Или будешь заниматься индивидуально?
- Как и было изначально обговорено после операции, через три месяца, то есть к середине июля — начале августа, я смогу заниматься в общей группе. Когда же команда начнёт сборы, я буду тренироваться индивидуально.
- Удалось отдохнуть где-то заграницей? Или все время занимает восстановление?
- Решил восстанавливаться дома, никуда не ехать отдыхать. Хотелось побольше побыть с семьей. Да и процесс реабилитации занимает очень много времени.
- Будешь смотреть Евро-2020? Как думаешь, насколько далеко удастся пройти нашей сборной?
- Конечно, буду смотреть, ведь это большой турнир. Обязательно буду поддерживать нашу сборную и очень хочется, чтобы они как можно дальше прошли по сетке", - отметил Нещерет.
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