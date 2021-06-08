Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шепелев: Очень расстроен, что получил травму перед Евро. Буду болеть по телевизору
Хавбек рассказал, как проходит его восстановление
Полузащитник "
- Провожу отпуск дома, был и в Киеве, и в Одесской области у родителей. Только недавно на несколько дней полетел в Турцию.
- Как продвигается ваше восстановление? На сборах сможете работать уже в полную силу?
- Да, доктор сказал, что я буду готов тренироваться вместе с командой в общей группе уже на первом сборе. Посмотрим, как буду себя чувствовать. В 20-х числах июня у команды запланирован медосмотр, тогда и будет окончательная информация по поводу моего состояния.
- А чем занимаетесь в Турции? Предпочитаете активный отдых или пассивный?
- В основном, активный: хожу в тренажерный зал, где делаю упражнения на верхний плечевой пояс, а вот спину в работу не включаю, а также загораю на пляже.
- Когда уже сможете работать без ограничений?
- Доктор сказал, что будем принимать решение по этому поводу после того, как я вернусь в Киев и приеду на базу на осмотр. В целом, врачи говорили, что для восстановления после этого повреждения мне понадобится месяц, и он уже прошел, так что, думаю, нагрузки мне уже разрешены.
- Первые дни до отъезда на сбор будете работать на базе?
- Да, будем пару дней тренироваться в Киеве, но это пока неточно. О конкретных планах тренеры нам еще не говорили. Я пока еще немного ощущаю дискомфорт, но думаю, к тому времени, как мы выйдем из отпуска, все должно все пройти.
- Обидно, что не сможете сыграть за сборную Украины на Евро-2020?
- Конечно, я был расстроен, что получил травму перед чемпионатом Европы, поскольку очень хотел бы поехать в расположение сборной, но так сложились обстоятельства. Для меня сейчас самое важное полноценно качественно восстановиться. А матчи сборной буду смотреть по телевизору и болеть за наших ребят.
Популярное сейчас
- Мбаппе, подвинься. Талант Манчестер Сити возглавил рейтинг самых дорогих игроков по версии CIES
- Военная хитрость и бандеровское заклинание: Как российское ТВ обсуждает форму сборной Украины - ВИДЕО
- "Всегда болел и буду болеть за сборную Украины". Леоненко извинился за скандальное высказывание
- Переход Педриньо на гране срыва, Днепр-1 следит за аргентинцем. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО