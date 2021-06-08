Шепелев: Очень расстроен, что получил травму перед Евро. Буду болеть по телевизору

Полузащитник " Динамо " Владимир Шепелев рассказал о своем восстановлении после травмы, из-за которой он пропустит Евро-2020.

- Провожу отпуск дома, был и в Киеве, и в Одесской области у родителей. Только недавно на несколько дней полетел в Турцию.

- Как продвигается ваше восстановление? На сборах сможете работать уже в полную силу?

- Да, доктор сказал, что я буду готов тренироваться вместе с командой в общей группе уже на первом сборе. Посмотрим, как буду себя чувствовать. В 20-х числах июня у команды запланирован медосмотр, тогда и будет окончательная информация по поводу моего состояния.

- А чем занимаетесь в Турции? Предпочитаете активный отдых или пассивный?

- В основном, активный: хожу в тренажерный зал, где делаю упражнения на верхний плечевой пояс, а вот спину в работу не включаю, а также загораю на пляже.

- Когда уже сможете работать без ограничений?

- Доктор сказал, что будем принимать решение по этому поводу после того, как я вернусь в Киев и приеду на базу на осмотр. В целом, врачи говорили, что для восстановления после этого повреждения мне понадобится месяц, и он уже прошел, так что, думаю, нагрузки мне уже разрешены.

- Первые дни до отъезда на сбор будете работать на базе?

- Да, будем пару дней тренироваться в Киеве, но это пока неточно. О конкретных планах тренеры нам еще не говорили. Я пока еще немного ощущаю дискомфорт, но думаю, к тому времени, как мы выйдем из отпуска, все должно все пройти.

- Обидно, что не сможете сыграть за сборную Украины на Евро-2020?

- Конечно, я был расстроен, что получил травму перед чемпионатом Европы, поскольку очень хотел бы поехать в расположение сборной, но так сложились обстоятельства. Для меня сейчас самое важное полноценно качественно восстановиться. А матчи сборной буду смотреть по телевизору и болеть за наших ребят.