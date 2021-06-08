  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шепелев: Очень расстроен, что получил травму перед Евро. Буду болеть по телевизору
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шепелев: Очень расстроен, что получил травму перед Евро. Буду болеть по телевизору

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек рассказал, как проходит его восстановление

Шепелев: Очень расстроен, что получил травму перед Евро. Буду болеть по телевизору

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев рассказал о своем восстановлении после травмы, из-за которой он пропустит Евро-2020.

- Провожу отпуск дома, был и в Киеве, и в Одесской области у родителей. Только недавно на несколько дней полетел в Турцию.

- Как продвигается ваше восстановление? На сборах сможете работать уже в полную силу?

- Да, доктор сказал, что я буду готов тренироваться вместе с командой в общей группе уже на первом сборе. Посмотрим, как буду себя чувствовать. В 20-х числах июня у команды запланирован медосмотр, тогда и будет окончательная информация по поводу моего состояния.

- А чем занимаетесь в Турции? Предпочитаете активный отдых или пассивный?

- В основном, активный: хожу в тренажерный зал, где делаю упражнения на верхний плечевой пояс, а вот спину в работу не включаю, а также загораю на пляже.

- Когда уже сможете работать без ограничений?

- Доктор сказал, что будем принимать решение по этому поводу после того, как я вернусь в Киев и приеду на базу на осмотр. В целом, врачи говорили, что для восстановления после этого повреждения мне понадобится месяц, и он уже прошел, так что, думаю, нагрузки мне уже разрешены.

- Первые дни до отъезда на сбор будете работать на базе?

- Да, будем пару дней тренироваться в Киеве, но это пока неточно. О конкретных планах тренеры нам еще не говорили. Я пока еще немного ощущаю дискомфорт, но думаю, к тому времени, как мы выйдем из отпуска, все должно все пройти.

- Обидно, что не сможете сыграть за сборную Украины на Евро-2020?

- Конечно, я был расстроен, что получил травму перед чемпионатом Европы, поскольку очень хотел бы поехать в расположение сборной, но так сложились обстоятельства. Для меня сейчас самое важное полноценно качественно восстановиться. А матчи сборной буду смотреть по телевизору и болеть за наших ребят.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Динамо (Киев) Владимир Шепелев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...