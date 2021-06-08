СМИ: Соль хочет разорвать контракт с Динамо

Испанский форвард " Динамо " Фран Соль хочет прекратить сотрудничество с киевским клубом, сообщает испанский журналист Анхель Гарсия.

Форвард якобы не видит своих перспектив в киевском клубе и поэтому хочет стать свободным агентом, чтобы вернуться в Испанию.

В частности, местные СМИ активно писали об интересе к Солю со стороны "Эйбара", который по итогам сезона вылетел из Ла Лиги.

Напомним, что контракт Соля с "Динамо" рассчитан до конца 2023 года.

В минувшем сезоне в Сегунде он забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 38 матчах.