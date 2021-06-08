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СМИ: Соль хочет разорвать контракт с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Испанец хочет вернутся на родину

СМИ: Соль хочет разорвать контракт с Динамо

Новина українською

Испанский форвард "Динамо" Фран Соль хочет прекратить сотрудничество с киевским клубом, сообщает испанский журналист Анхель Гарсия.

Форвард якобы не видит своих перспектив в киевском клубе и поэтому хочет стать свободным агентом, чтобы вернуться в Испанию.

В частности, местные СМИ активно писали об интересе к Солю со стороны "Эйбара", который по итогам сезона вылетел из Ла Лиги.

Напомним, что контракт Соля с "Динамо" рассчитан до конца 2023 года.

В минувшем сезоне в Сегунде он забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 38 матчах.

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В статье: Динамо (Киев) Франсиско Соль
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Источник:
noticias de Gipuzkoa

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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2021 в 19:17
Не динамовское сердце.....
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+2
-1
Djibouti (Djibouti)
08.06.2021 в 18:51
И где же защитники Соля, которые кричали что Соль наше все, супер форвард и т.д.?
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+3
-2
code906 (Kiev)
08.06.2021 в 18:41
Уволен!
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0
-1
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
08.06.2021 в 18:29
метлу в руки и отрабатывать контракт
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+1
-4


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