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СМИ: Соль хочет разорвать контракт с Динамо
Испанец хочет вернутся на родину
Испанский форвард "
Форвард якобы не видит своих перспектив в киевском клубе и поэтому хочет стать свободным агентом, чтобы вернуться в Испанию.
В частности, местные СМИ активно писали об интересе к Солю со стороны "Эйбара", который по итогам сезона вылетел из Ла Лиги.
Напомним, что контракт Соля с "Динамо" рассчитан до конца 2023 года.
В минувшем сезоне в Сегунде он забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 38 матчах.
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