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Сичинава о переходе в Колос: Большую роль сыграли амбиции клуба и какие-то достижения
Форвард с нового сезона будет играть за Колос
facebook.com/fckoloskovalivka
Экс-форвард "Ингульца" Ника Ситчинава раскрыл подробности
"Хорошая команда, давно знакомы. Только рад буду помогать команде и достигать высоких результатов. Очень приятно, что "Колос" обратил на меня внимание. Я тоже согласился, недолго думая.
После нового года, когда оставалось шесть месяцев контракта с "Ингульцом" со мной связались, вели переговоры. Ближе к концу чемпионата пришло конкретное предложение. Сошлись характерами, так что все нормально.
Были другие предложения, но для меня сыграло большую роль амбиции клуба и какие-то достижения. "Колос" для меня был приоритетным вариантом в Украине", - сказал Сичинава.
Отметим, что в прошлом сезоне УПЛ в составе команды из Петрово 26-летний футболист провел 22 матча, в которых забил 6 голов и сделал три результативных передач.
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