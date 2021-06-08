Сичинава о переходе в Колос: Большую роль сыграли амбиции клуба и какие-то достижения

Экс-форвард "Ингульца" Ника Ситчинава раскрыл подробности своего перехода в "Колос".

"Хорошая команда, давно знакомы. Только рад буду помогать команде и достигать высоких результатов. Очень приятно, что "Колос" обратил на меня внимание. Я тоже согласился, недолго думая.

После нового года, когда оставалось шесть месяцев контракта с "Ингульцом" со мной связались, вели переговоры. Ближе к концу чемпионата пришло конкретное предложение. Сошлись характерами, так что все нормально.

Были другие предложения, но для меня сыграло большую роль амбиции клуба и какие-то достижения. "Колос" для меня был приоритетным вариантом в Украине", - сказал Сичинава.

Отметим, что в прошлом сезоне УПЛ в составе команды из Петрово 26-летний футболист провел 22 матча, в которых забил 6 голов и сделал три результативных передач.