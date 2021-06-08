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Цыганык: Соль никогда не разорвет контракт с Динамо, где он зарабатывает порядка 80 тысяч долларов

Премьер-лига
(1 голосов)

Никто в Европе такие деньги игроку платить не будет

Цыганык: Соль никогда не разорвет контракт с Динамо, где он зарабатывает порядка 80 тысяч долларов

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал информацию о том, что форвард "Динамо" Фран Соль хочет разорвать контракт с киевским клубом, чтобы на правах свободного агента вернуться в Испанию.

"Соль никогда не разорвет контракт с "Динамо"! Такие деньги, которые он получит, а это порядка 80 тысяч долларов, мне кажется, никто ему в Европе такие деньги не заплатит.

Он, перейдя в "Динамо", сорвал джек-пот. Он сейчас будет просто зарабатывать деньги. Да, он будет там себе где-то играть. Можно выступать за "Тенерифе", когда у тебя такая большая зарплата. Там жить можно и делай, что хочешь.

"Динамо" может разорвать контракт с Солем, но испанец будет требовать очень серьезную компенсацию. И неизвестно, что "Динамо" выгоднее", - сказал Цыганык.

Напомним, что контракт Соля с "Динамо" рассчитан до конца 2023 года.

В минувшем сезоне в аренде в "Тенерифе" в Сегунде он забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 38 матчах.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Фран Соль
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Источник:
Football Hub

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