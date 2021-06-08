Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганык: Соль никогда не разорвет контракт с Динамо, где он зарабатывает порядка 80 тысяч долларов
Никто в Европе такие деньги игроку платить не будет
fcdynamo.kiev.ua
Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал информацию о том, что
"Соль никогда не разорвет контракт с "Динамо"! Такие деньги, которые он получит, а это порядка 80 тысяч долларов, мне кажется, никто ему в Европе такие деньги не заплатит.
Он, перейдя в "Динамо", сорвал джек-пот. Он сейчас будет просто зарабатывать деньги. Да, он будет там себе где-то играть. Можно выступать за "Тенерифе", когда у тебя такая большая зарплата. Там жить можно и делай, что хочешь.
"Динамо" может разорвать контракт с Солем, но испанец будет требовать очень серьезную компенсацию. И неизвестно, что "Динамо" выгоднее", - сказал Цыганык.
Напомним, что контракт Соля с "Динамо" рассчитан до конца 2023 года.
В минувшем сезоне в аренде в "Тенерифе" в Сегунде он забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 38 матчах.
Популярное сейчас
- Источник назвал клуб УПЛ, который интересуется Селезневым
- ESPN: Шахтер согласовал трансфер Педриньо за 18 млн евро
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
- Исполнительный директор Металлиста 1925: Мы потратили около 5 млн гривен на реконструкцию базы
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО