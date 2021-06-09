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Шахтер близок к подписанию форварда Аякса за10 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Информацию подтверждают агенты футболиста

Шахтер близок к подписанию форварда Аякса за10 млн евро

ANP / HH

Новина українською

Форвард "Аякса" Лассина Траоре близок к переходу в "Шахтер", сообщает De Telegraaf.

Агенты футболиста недавно побывали в Киеве, где провели переговоры с "Шахтером" о личном контракте игрока.

"Это правда, что мы были там и очень хорошо пообщались с "Шахтером". Сейчас мы заняты приведением в порядок всех документов. Планы клуба и особенно тренера в отношении Траоре – очень позитивные. Лассина должен делать шаги к вершине через "Шахтер", – сказал агент футболиста Даан Крамп.

Источник сообщает, что "Шахтер" заплатит за парня 10 млн. евро, однако агент Траоре комментировать финансовую составляющую перехода отказался.

Траоре перебрался в академию "Аякса" в 16-летнем возрасте, и со временем добрался и до первой команды амстердамцев. На данный момент на счету форварда 12 голов и 12 ассистов в 31 матче за первую команду.

Также на счету Траоре 14 матчей за сборную Буркина-Фасо, в которых он забил 5 голов.

Transfermarkt оценивает 20-летнего форварда в 6,5 миллиона евро, его контракт рассчитан до лета 2022 года.

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В статье: Аякс (Амстердам) Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
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Источник:
De Telegraaf

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
09.06.2021 в 01:40
Ну если бы это был нападающий условного витесса то нормальные показатели. Но как для Аякса то маловато будет
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