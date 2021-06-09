Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер близок к подписанию форварда Аякса за10 млн евро
Информацию подтверждают агенты футболиста
ANP / HH
Форвард "Аякса" Лассина Траоре близок к переходу в "
Агенты футболиста недавно побывали в Киеве, где провели переговоры с "Шахтером" о личном контракте игрока.
"Это правда, что мы были там и очень хорошо пообщались с "Шахтером". Сейчас мы заняты приведением в порядок всех документов. Планы клуба и особенно тренера в отношении Траоре – очень позитивные. Лассина должен делать шаги к вершине через "Шахтер", – сказал агент футболиста Даан Крамп.
Источник сообщает, что "Шахтер" заплатит за парня 10 млн. евро, однако агент Траоре комментировать финансовую составляющую перехода отказался.
Траоре перебрался в академию "Аякса" в 16-летнем возрасте, и со временем добрался и до первой команды амстердамцев. На данный момент на счету форварда 12 голов и 12 ассистов в 31 матче за первую команду.
Также на счету Траоре 14 матчей за сборную Буркина-Фасо, в которых он забил 5 голов.
Transfermarkt оценивает 20-летнего форварда в 6,5 миллиона евро, его контракт рассчитан до лета 2022 года.
Популярное сейчас
- Сборная Украины отправилась на Евро-2020 - ФОТО
- УАФ презентовала автобус сборной Украины на Евро - ФОТО
- Вылет сборной Украины в Румынию перенесли на вечер: известна причина
- Верес сменил эмблему
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО