Форвард Динамо заинтересовал три испанских клуба

Форвард "Динамо" Фран Соль попал в сферу интересов трех испанских клубов. Об этом сообщает страница Castañazos TOP в Twitter.

По информации источника, 29-летнего нападающего намерены видеть в своих рядах "Тенерифе", цвета которого он защищал на правах аренды, а также "Эйбар". Третьим же клубом, присоединившимся к борьбе за футболиста, стал "Леганес".

Отметим, что за "Тенерифе" Соль во всех турнирах провел 39 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что испанец хочет прекратить сотрудничество с "Динамо". Контракт Соля с киевским клубом рассчитан до конца 2023 года.

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