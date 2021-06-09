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Форвард Динамо заинтересовал три испанских клуба
Испанец может продолжить карьеру на родине
Форвард "Динамо" Фран Соль попал в сферу интересов трех испанских клубов. Об этом сообщает страница Castañazos TOP в Twitter.
По информации источника, 29-летнего нападающего намерены видеть в своих рядах "Тенерифе", цвета которого он защищал на правах аренды, а также "Эйбар". Третьим же клубом, присоединившимся к борьбе за футболиста, стал "Леганес".
Отметим, что за "Тенерифе" Соль во всех турнирах провел 39 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи.
Напомним, ранее сообщалось, что испанец хочет прекратить сотрудничество с "Динамо". Контракт Соля с киевским клубом рассчитан до конца 2023 года.
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