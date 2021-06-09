  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Львов первым из клубов УПЛ вышел из отпуска
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Львов первым из клубов УПЛ вышел из отпуска

Премьер-лига
(1 голосов)

12 игроков уже успели пройти медосмотр

Львов первым из клубов УПЛ вышел из отпуска

Фото: ФК Львов

Новина українською

Во вторник, 8 июня, "Львов" вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону.

Первыми с отдыха вышли украинцы и часть легионеров. Команда начала подготовку к новому чемпионату УПЛ в неполном составе. Старт соревнований запланирован на 25 июля.

Двенадцать игроков уже успели пройти медосмотр - Довгий, Костик, Ныч, Комарец, Крушинский, Ременяк, Семенив, Ильющенков, Грись, Якимец, Бусько и Брикнер.

После обследования сразу провели первую тренировку. Испытания полем прошли также латиноамериканцы Альваро, Велвес, Сабино, Лаутаро и Шина. Их медобследование запланировано на завтра. Остальные игроки присоединятся к тренировочному процессу "Львова" позже.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Львов

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...