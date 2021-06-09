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Львов первым из клубов УПЛ вышел из отпуска
12 игроков уже успели пройти медосмотр
Фото: ФК Львов
Во вторник, 8 июня, "Львов" вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону.
Первыми с отдыха вышли украинцы и часть легионеров. Команда начала подготовку к новому чемпионату УПЛ в неполном составе. Старт соревнований запланирован на 25 июля.
Двенадцать игроков уже успели пройти медосмотр - Довгий, Костик, Ныч, Комарец, Крушинский, Ременяк, Семенив, Ильющенков, Грись, Якимец, Бусько и Брикнер.
После обследования сразу провели первую тренировку. Испытания полем прошли также латиноамериканцы Альваро, Велвес, Сабино, Лаутаро и Шина. Их медобследование запланировано на завтра. Остальные игроки присоединятся к тренировочному процессу "Львова" позже.
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