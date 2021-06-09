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Агент Педриньо: Все согласовано, но еще не подписано

Премьер-лига
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Договоренность между клубами достигнута

Агент Педриньо: Все согласовано, но еще не подписано

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Агент полузащитника "Бенфики" Педриньо Делмино Уилл Дантас подтвердил, что 23-летний игрок перейдет в "Шахтер".

"Все согласовано, но еще не подписано. Сделки закрывают только тогда, когда есть подписи. Поэтому пока не могу сказать, что переход закрыт на 100%.

Не было никаких сложностей. Очень благодарен президенту "Бенфики", он всегда относился к нам хорошо, очень этично. Предложение есть, теперь мы просто ждем заключения контракта.

Не хочу говорить об игровых минутах Педриньо в "Бенфике". Возможно, этот трансфер – хорошо для обеих сторон", – сказал Дантас в комментарии SIC Notícias.

Напомним, что ранее СМИ информировали о том, "Шахтер" согласовал трансфер Педриньо за 18 млн евро. И клубам осталось только согласовать, кто будет платить платеж солидарности за бразильца.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Педриньо Делмино
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Источник:
Desporato Ao Minuto

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