Агент Педриньо: Все согласовано, но еще не подписано

Агент полузащитника "Бенфики" Педриньо Делмино Уилл Дантас подтвердил, что 23-летний игрок перейдет в "Шахтер".

"Все согласовано, но еще не подписано. Сделки закрывают только тогда, когда есть подписи. Поэтому пока не могу сказать, что переход закрыт на 100%.

Не было никаких сложностей. Очень благодарен президенту "Бенфики", он всегда относился к нам хорошо, очень этично. Предложение есть, теперь мы просто ждем заключения контракта.

Не хочу говорить об игровых минутах Педриньо в "Бенфике". Возможно, этот трансфер – хорошо для обеих сторон", – сказал Дантас в комментарии SIC Notícias.