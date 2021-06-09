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Сразу три клуба интересуются футболистом Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

На игрока киевлян большой спрос

Сразу три клуба интересуются футболистом Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Карлос де Пена может продолжить свою карьеру в "Бока Хуниорс". Об этом сообщает аргентинское издание Doble Amarilla.

По информации источника, команда надеется воспользоваться в переговорах тем, что у 29-летнего уругвайца в декабре 2021 года заканчивается контракт с "Динамо". Если киевский клуб не продаст футболиста во время летнего трансферного окна, то он бесплатно уйдет из клуба зимой.

Отмечается, что также в услугах де Пены заинтересованы мексиканский "Тигрес" и бразильский "Коринтианс".

Ранее сообщалось, что уругвайцем интересовался один клуб из МЛС.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ Де Пена в составе "бело-синих" провел 33 матча, забил 7 мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 млн евро.

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В статье: Бока Хуниорс (Аргентина) Коринтианс (Бразилия) Динамо (Киев) УАНЛ Тигрес (Мексика) Карлос де Пена
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Источник:
Doble Amarilla

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.06.2021 в 11:07
Нет у него сердца!!!! Динамовского)
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-1
Alex.696 (Немирів)
09.06.2021 в 11:19
А у колібрі нема мозку.
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