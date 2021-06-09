Борис Колесников покинул пост вице-президента Шахтера

58-летний Борис Колесников объявил об уходе с должности вице-президента донецкого "Шахтера".

"Больше 20 лет я провел с "Шахтером" в качестве вице-президента клуба. За это время мы прошли долгий путь, преодолевая сложности, и смогли добиться очень многого. Нам удалось создать команду самого высокого европейского уровня, нам удалось построить великолепную "Донбасс Арену", но самое главное – мы смогли выиграть очень много трофеев и завоевать поддержку нескольких поколений болельщиков. Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что нам по праву есть чем гордиться: "Шахтер" сейчас – это лидер украинского футбола, это клуб, который хорошо знают во всем мире, это команда, которую уважают соперники и любят миллионы украинцев.

Сегодня в связи с началом моей работы в партии "Украина – наш дом" я объявляю о сложении своих полномочий вице-президента "Шахтера". Это сложное решение, но я принимаю его сознательно, потому что футбол должен быть вне политики.

Я хочу поблагодарить президента клуба Рината Ахметова за возможность быть частью "Шахтера" на протяжении всех этих лет. Хочу поблагодарить сотрудников клуба за профессионализм и преданность, всех игроков и тренеров – за победы и титулы, наших болельщиков – за веру в "Шахтер", за искреннюю любовь и неоценимую поддержку.

Я ухожу с поста вице-президента, но остаюсь большим другом "Шахтера" и таким же фанатичным болельщиком, каким я был на протяжении десятков лет: еще с тех пор, когда мальчишкой бегал на стадион "Шахтер", чтобы поболеть за любимую команду.

Сегодня для меня грустный день, но мое сердце навсегда с клубом. Абсолютно убежден, ничто не сможет свернуть "Шахтер" с победного пути!", - сказал Колесников.