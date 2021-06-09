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Борис Колесников покинул пост вице-президента Шахтера
В донецком клубе он был с 1998 года
Фото: ФК Шахтер Донецк
58-летний Борис Колесников объявил об уходе с должности вице-президента донецкого "Шахтера".
"Больше 20 лет я провел с "Шахтером" в качестве вице-президента клуба. За это время мы прошли долгий путь, преодолевая сложности, и смогли добиться очень многого. Нам удалось создать команду самого высокого европейского уровня, нам удалось построить великолепную "Донбасс Арену", но самое главное – мы смогли выиграть очень много трофеев и завоевать поддержку нескольких поколений болельщиков. Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что нам по праву есть чем гордиться: "Шахтер" сейчас – это лидер украинского футбола, это клуб, который хорошо знают во всем мире, это команда, которую уважают соперники и любят миллионы украинцев.
Сегодня в связи с началом моей работы в партии "Украина – наш дом" я объявляю о сложении своих полномочий вице-президента "Шахтера". Это сложное решение, но я принимаю его сознательно, потому что футбол должен быть вне политики.
Я хочу поблагодарить президента клуба Рината Ахметова за возможность быть частью "Шахтера" на протяжении всех этих лет. Хочу поблагодарить сотрудников клуба за профессионализм и преданность, всех игроков и тренеров – за победы и титулы, наших болельщиков – за веру в "Шахтер", за искреннюю любовь и неоценимую поддержку.
Я ухожу с поста вице-президента, но остаюсь большим другом "Шахтера" и таким же фанатичным болельщиком, каким я был на протяжении десятков лет: еще с тех пор, когда мальчишкой бегал на стадион "Шахтер", чтобы поболеть за любимую команду.
Сегодня для меня грустный день, но мое сердце навсегда с клубом. Абсолютно убежден, ничто не сможет свернуть "Шахтер" с победного пути!", - сказал Колесников.
Напомним, что Борис Колесников был вице-президентом "Шахтера" с 1998 года.
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