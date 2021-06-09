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Борис Колесников покинул пост вице-президента Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

В донецком клубе он был с 1998 года

Борис Колесников покинул пост вице-президента Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

58-летний Борис Колесников объявил об уходе с должности вице-президента донецкого "Шахтера".

"Больше 20 лет я провел с "Шахтером" в качестве вице-президента клуба. За это время мы прошли долгий путь, преодолевая сложности, и смогли добиться очень многого. Нам удалось создать команду самого высокого европейского уровня, нам удалось построить великолепную "Донбасс Арену", но самое главное – мы смогли выиграть очень много трофеев и завоевать поддержку нескольких поколений болельщиков. Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что нам по праву есть чем гордиться: "Шахтер" сейчас – это лидер украинского футбола, это клуб, который хорошо знают во всем мире, это команда, которую уважают соперники и любят миллионы украинцев.

Сегодня в связи с началом моей работы в партии "Украина – наш дом" я объявляю о сложении своих полномочий вице-президента "Шахтера". Это сложное решение, но я принимаю его сознательно, потому что футбол должен быть вне политики.

Я хочу поблагодарить президента клуба Рината Ахметова за возможность быть частью "Шахтера" на протяжении всех этих лет. Хочу поблагодарить сотрудников клуба за профессионализм и преданность, всех игроков и тренеров – за победы и титулы, наших болельщиков – за веру в "Шахтер", за искреннюю любовь и неоценимую поддержку.

Я ухожу с поста вице-президента, но остаюсь большим другом "Шахтера" и таким же фанатичным болельщиком, каким я был на протяжении десятков лет: еще с тех пор, когда мальчишкой бегал на стадион "Шахтер", чтобы поболеть за любимую команду.

Сегодня для меня грустный день, но мое сердце навсегда с клубом. Абсолютно убежден, ничто не сможет свернуть "Шахтер" с победного пути!", - сказал Колесников.

Напомним, что Борис Колесников был вице-президентом "Шахтера" с 1998 года.

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В статье: Борис Колесников Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (6)
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Dimka26 (Чернигов)
09.06.2021 в 12:49
Уходит м должности чтобы если вдруг примут закон про олигархов, не быть связанным с ахметовым и мутить спокойно в политике?)
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0
-1
TarasLviv2019 (LVIV)
09.06.2021 в 12:41
завжди був політиком і тут каже футбол поза політикою...чистий піар, щоб спекулюваьи вибором людей.
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0
-1
Salming (Полтава)
09.06.2021 в 12:19
Щось мабуть не так у підземеллі
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+4
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.06.2021 в 12:18
"Велiкiй деятель" партii регiонiв , пламенний прихильник путiна -- балуе украiнцiв новою партiею !
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+3
-3
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.06.2021 в 13:10
Тебя балует листочек подорожника и этого хватает для веселья скудоумному))))
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+1
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
09.06.2021 в 12:17
Гоге то яке...
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+2
-1


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