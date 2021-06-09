Герой футбольного дня. Ника Ситчинава

"Колосу" помощь понадобится. Ошибкой будет считать, что в связи с созданием нового турнира УЕФА (Лиги конференций) у коваливцев стало больше шансов на групповой этап. "Колос" стартует с третьего раунда отбора и на пути к группе вынужден будет пройти двух соперников. С жеребьевкой может повезти, и могут достаться команды вроде "Карабаха", "Риеки", "Маккаби" (Тель-Авив) или "Судувы". Но может жребий свести с куда более грозными оппонентами.

"Колос" не попадают в посев, поэтому должен просчитывать варианты встречи с наиболее рейтинговыми соперниками. Среди таких в третьем квалификационном раунде Лиги конференций – "Базель", "Копенгаген", "Виктория" (Пльзень), "Гент", "Андерлехт", "Астана", ЛАСК, "Фейеноорд", "Карабах", FCSB (Румыния). В раунде плей-офф (четвертый квалификационный раунд) к ним еще присоединятся "Рома", "Тоттенхэм", "Ренн". В любом случае и на любой стадии "Колос" будет андердогом борьбы за групповой этап. Со своим скудным опытом противостояния с "Арисом" и "Риекой" в прошлогодней Лиге Европы ковалевцы могут до сих пор считаться новичками международной арены.

Ника Ситчинава в этот контекст вписывается идеально. Еще год назад он блистал в Первой лиге, а вчера присоединился к команде, играющей в еврокубках. За год прошел путь от низов до вершины, сохранив при этом ориентиры и на будущее (есть куда расти). В 26-и матчах УПЛ грузин забил шесть голов и отдал три результативные передачи – неплохо, но и не фонтан. Однако надо учитывать, что играл Ника за "Ингулец" – команду, которая никогда не отличалась умением остро действовать в атаке.

Ситчинава – молодой, голодный до побед, а главное – старательный. Это вписывается в стиль "Колоса", который на международной арене может брать свое разве что стараниями и самоотдачей. При благоприятной жеребьевке ковалевцы могут задержаться в еврокубках подольше, что стало бы мощным толчком как для клуба, так и для команды.

И помогло бы Украине в Таблице коэффициентов. Лучше уж такое усиление для наших еврокубковых полпредов, чем усиление "сбитыми летчиками", которые бредят личными достижениями и чихают на командные интересы.