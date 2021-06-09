Мирча Луческу посетит тренировку сборной Украины

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в Бухаресте.

- Насколько Ваш опыт помогает справиться с волнением и нервами?

- Да, я самый старший в команде. Могу говорить за вратарей, что они на все 100% готовы и психологически, и физически, и ментально. А выбор будет делать Андрей Николаевич. По партнерам по команде могу сказать, что все ребята ждут. Мы уже соскучились по Евро, которое переносилось. Все готовы, но всё нужно показывать на футбольном поле.

- Каковы Ваши эмоции от встречи с Луческу? И звонил ли Рэзван Рац уже Вам?

- Я с Мистером не общался еще. Он должен еще приехать на тренировку. "Мы пригласили Мистера на тренировку" - дополнил Андрей Шевченко

Рад буду его видеть. А по поводу Рэзвана Раца... Если он сдаст тест, думаю, Андрей Николаевич позволит ему приехать. Все-таки это мой старый друг, я много лет провел с ним. Но мы всегда на телефоне.

- Поделитесь эмоциями от отеля, где будет жить сборная.

- Это третий Евро для меня, и был на чемпионате мира. Видел много подготовок, и скажу, что уровень не отличается ничем. Тем более, у команды есть требования по размещению, по изоляции. Все на высочайшем уровне. Нас хорошо встретили. Все ребята довольны.

И по поводу плей-листа, чтобы закрыть эту тему. Мы не подавали никакой список. Там фигурирует капитан, что я как бы подавал этот список. Но я ничего не давал. Мы сегодня с ребятами составим. Мы меломаны, у каждого свои направления. Но тот список не соответствует действительности", - рассказал Пятов.