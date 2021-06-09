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Динамо вновь претендует на защитника Спортинга
Также им интересуется "Сассуоло"
Фото: Спортинг
Киевское "Динамо" вновь претендует на центрального защитника лиссабонского "Спортинга" Иванилду Фернандеша. Об этом пишет Record.
Источник отмечает, что киевляне обратились к португальскому клубу с запросом, на каких условиях можно осуществить переход 25-летнего португальца. Также интерес к футболисту проявляет "Сассуоло".
Добавиим, что это не первый раз, когда португальские СМИ сватают Фернандеша в "Динамо". Прошлым летом также сообщалось об интересе "бело-синих" к футболисту. Однако тогда защитник остался в "Спортинге", а зимой выступал на правах аренды в "Альмерии".
Отметим, что ранее Фернандеш играл в аренде за "Морейренсе", "Ризеспор" и "Трабзонспор". Выступал за молодежную и юношеские сборные Португалии.
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