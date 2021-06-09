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Динамо вновь претендует на защитника Спортинга

Премьер-лига
(1 голосов)

Также им интересуется "Сассуоло"

Динамо вновь претендует на защитника Спортинга

Фото: Спортинг

Новина українською

Киевское "Динамо" вновь претендует на центрального защитника лиссабонского "Спортинга" Иванилду Фернандеша. Об этом пишет Record.

Источник отмечает, что киевляне обратились к португальскому клубу с запросом, на каких условиях можно осуществить переход 25-летнего португальца. Также интерес к футболисту проявляет "Сассуоло".

Добавиим, что это не первый раз, когда португальские СМИ сватают Фернандеша в "Динамо". Прошлым летом также сообщалось об интересе "бело-синих" к футболисту. Однако тогда защитник остался в "Спортинге", а зимой выступал на правах аренды в "Альмерии".

Отметим, что ранее Фернандеш играл в аренде за "Морейренсе", "Ризеспор" и "Трабзонспор". Выступал за молодежную и юношеские сборные Португалии.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Динамо (Киев) Сассуоло Иванилду Фернандеш
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Источник:
Record

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Комментарии (4)
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ascent (Луксор)
09.06.2021 в 15:28
А что слово "интересуется" уже всем надоело?
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0
0
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Besedin
09.06.2021 в 15:00
В Шахтер - Педриньо,в Динамо - Инвалиду....интересный тур нас ждёт!
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.06.2021 в 14:24
Не устанет Динамо пополнять ряды хорошими игроками из-за границы!!!
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0
-2
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zloyded (Киев)
09.06.2021 в 14:02
Як Динамо - то якусь ху... ю приписують! Не набридло кал вкидати?!
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0
0


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