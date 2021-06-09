Александрия возьмет в аренду бразильца с правом выкупа

Завершился просмотровый сбор, организованный "Александрией". Потенциальные новички "горожан" приняли участие в двух спаррингах — с "Днепром" (Черкассы) и "Горняком-Спорт" (Горишние Плавни).

Новый главный тренер "Александрии" Юрий Гура остановил свой выбор, в частности, на опорном полузащитнике из Бразилии, фамилию которого клуб пока не афиширует. Известно только, что ему 22 года, он проведет сезон на правах аренды, и у "Александрии" будет первоочередное право выкупа его контракта.

"Александрия" подготовку к новому чемпионату УПЛ начнет 15 июня. Среди подопечных Юрия Гуры будет и несколько футболистов, хорошо зарекомендовавших себя на просмотровом сборе.

Напомним, что минувший сезон УПЛ "Александрия" завершила на 8-м месте, в активе клуба 29 баллов.