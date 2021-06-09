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Александрия возьмет в аренду бразильца с правом выкупа
Подготовку к новому сезону УПЛ команда начнет 15 июня
Фото: fco.com.ua
Завершился просмотровый сбор, организованный "Александрией". Потенциальные новички "горожан" приняли участие в двух спаррингах — с "Днепром" (Черкассы) и "Горняком-Спорт" (Горишние Плавни).
Новый главный тренер "Александрии" Юрий Гура остановил свой выбор, в частности, на опорном полузащитнике из Бразилии, фамилию которого клуб пока не афиширует. Известно только, что ему 22 года, он проведет сезон на правах аренды, и у "Александрии" будет первоочередное право выкупа его контракта.
"Александрия" подготовку к новому чемпионату УПЛ начнет 15 июня. Среди подопечных Юрия Гуры будет и несколько футболистов, хорошо зарекомендовавших себя на просмотровом сборе.
Напомним, что минувший сезон УПЛ "Александрия" завершила на 8-м месте, в активе клуба 29 баллов.
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