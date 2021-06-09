Вербич: Для меня отпуск уже завершился

Вингер "Динамо" Беньямин Вербич рассказал, как проходит его восстановление после травмы задней поверхности бедра.

Для меня отпуск уже завершился. Провел его в Турции, в Мармарисе, летал туда со своей девушкой на восемь дней.

Сейчас продолжаю активно восстанавливаться, чтобы быть готовым к новому сезону.

Нахожусь в Белграде, занимаюсь здесь индивидуально под руководством тренера-реабилитолога. Выполняю много различных упражнений, направленных на восстановление" - сказал Вербич.