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Вербич: Для меня отпуск уже завершился
Вингер "Динамо" - о том, как проходит его восстановление после травмы
Фото: dynamo.kiev.ua
Вингер "Динамо" Беньямин Вербич рассказал, как проходит его восстановление после травмы задней поверхности бедра.
Для меня отпуск уже завершился. Провел его в Турции, в Мармарисе, летал туда со своей девушкой на восемь дней.
Сейчас продолжаю активно восстанавливаться, чтобы быть готовым к новому сезону.
Нахожусь в Белграде, занимаюсь здесь индивидуально под руководством тренера-реабилитолога. Выполняю много различных упражнений, направленных на восстановление" - сказал Вербич.
Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ 27-летний футболист за "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал две результативные передачи.
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