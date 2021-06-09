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Вербич: Для меня отпуск уже завершился

Премьер-лига
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Вингер "Динамо" - о том, как проходит его восстановление после травмы

Вербич: Для меня отпуск уже завершился

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Вингер "Динамо" Беньямин Вербич рассказал, как проходит его восстановление после травмы задней поверхности бедра.

Для меня отпуск уже завершился. Провел его в Турции, в Мармарисе, летал туда со своей девушкой на восемь дней.

Сейчас продолжаю активно восстанавливаться, чтобы быть готовым к новому сезону.

Нахожусь в Белграде, занимаюсь здесь индивидуально под руководством тренера-реабилитолога. Выполняю много различных упражнений, направленных на восстановление" - сказал Вербич.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ 27-летний футболист за "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал две результативные передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Источник:
ФК Динамо Киев

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