Андриевский: Отдохнул в Турции. Восстановил и физические, и моральные силы

Полузащитник " Динамо " Александр Андриевский рассказал о том, как продвигается его восстановление после травмы, и чем он занимается во время отпуска.

"У меня все хорошо, спасибо. Во время отпуска ездил на 9 дней в Турцию, здорово отдохнул, все очень понравилось, восстановил и физические, и моральные силы. Я был в Бодруме, там вода немного прохладная, но погода была замечательная, теплая: +33 градуса.

А после того, как вернулся в Киев, занимаюсь индивидуально с реабилитологом, готовлюсь к сборам, делаю определенные упражнения для колена. Через пару дней начну ездить на базу и работать там. Чувствую себя нормально, все хорошо, восстановление идет по плану. Планируется, что я присоединюсь к работе в общей группе на сборах.

Какие планы на оставшиеся дни отпуска? Не думал над этим, возможно, на несколько дней поеду к другу в Харьков или в Одессу, хотя это маловероятно", - сказал Андриевский.