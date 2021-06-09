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Андриевский: Отдохнул в Турции. Восстановил и физические, и моральные силы
Также хавбек уже залечил свою травму
Полузащитник "
"У меня все хорошо, спасибо. Во время отпуска ездил на 9 дней в Турцию, здорово отдохнул, все очень понравилось, восстановил и физические, и моральные силы. Я был в Бодруме, там вода немного прохладная, но погода была замечательная, теплая: +33 градуса.
А после того, как вернулся в Киев, занимаюсь индивидуально с реабилитологом, готовлюсь к сборам, делаю определенные упражнения для колена. Через пару дней начну ездить на базу и работать там. Чувствую себя нормально, все хорошо, восстановление идет по плану. Планируется, что я присоединюсь к работе в общей группе на сборах.
Какие планы на оставшиеся дни отпуска? Не думал над этим, возможно, на несколько дней поеду к другу в Харьков или в Одессу, хотя это маловероятно", - сказал Андриевский.
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