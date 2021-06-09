Де Дзерби настаивает на подписании Локателли

Новый главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби настаивает на подписании полузащитника "Сассуоло" и сборной Италии Мануэля Локателли.

По информации Calciomercato, донецкий клуб, пытаясь поддержать желания тренера, продолжает искать варианты для подписания игрока.

Ранее сообщалось, что футболист отказал "Шахтеру", так как хочет продолжить карьеру в "Ювентусе" и якобы уже согласовал с туринцами условия личного контракта.

Теперь "Ювентусу" нужно согласовать сделку с "Сассуоло". "Нероверди" требуют за игрока 40 млн евро. "бьянконери" надеются снизить цену.

В прошлом сезоне 23-летний хавбек сыграл 34 матча во всех турнирах, записав на свой счет 4 гола и 3 результативные передачи.