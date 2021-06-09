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Де Дзерби настаивает на подписании Локателли

Премьер-лига
(2 голосов)

Шахтер продолжает искать варианты для подписания игрока

Де Дзерби настаивает на подписании Локателли

Daniele Buffa/Image Sport

Новина українською

Новый главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби настаивает на подписании полузащитника "Сассуоло" и сборной Италии Мануэля Локателли.

По информации Calciomercato, донецкий клуб, пытаясь поддержать желания тренера, продолжает искать варианты для подписания игрока.

Ранее сообщалось, что футболист отказал "Шахтеру", так как хочет продолжить карьеру в "Ювентусе" и якобы уже согласовал с туринцами условия личного контракта.

Теперь "Ювентусу" нужно согласовать сделку с "Сассуоло". "Нероверди" требуют за игрока 40 млн евро. "бьянконери" надеются снизить цену.

В прошлом сезоне 23-летний хавбек сыграл 34 матча во всех турнирах, записав на свой счет 4 гола и 3 результативные передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Сассуоло Мануэль Локателли
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Источник:
Сalciomercato

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Комментарии (1)
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Alex.696 (Немирів)
09.06.2021 в 20:58
сыграл 34 матча во всех турнирах, записав на свой счет 4 гола и 3 результативные передачи. - не густо.
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