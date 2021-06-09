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Де Дзерби настаивает на подписании Локателли
Шахтер продолжает искать варианты для подписания игрока
Daniele Buffa/Image Sport
Новый главный тренер "
По информации Calciomercato, донецкий клуб, пытаясь поддержать желания тренера, продолжает искать варианты для подписания игрока.
Ранее сообщалось, что футболист отказал "Шахтеру", так как хочет продолжить карьеру в "Ювентусе" и якобы уже согласовал с туринцами условия личного контракта.
Теперь "Ювентусу" нужно согласовать сделку с "Сассуоло". "Нероверди" требуют за игрока 40 млн евро. "бьянконери" надеются снизить цену.
В прошлом сезоне 23-летний хавбек сыграл 34 матча во всех турнирах, записав на свой счет 4 гола и 3 результативные передачи.
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