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Соль: После отпуска мне нужно вернуться в Динамо и провести хорошую предсезонку
Пока что форвард ничего не знает о своем будущем
Форвард "
"Сейчас я думаю только об отпуске, о том, чтобы быть с семьей и постараться отключиться от всего. Затем мне нужно вернуться в "Динамо" и, если ничего не изменится, провести хорошую предсезонку. Конечно, хочу знать о своем будущем поскорее.
"Тенерифе" вернул мне иллюзию игры. После травмы я играл очень мало, и благодаря спортивному директору клуба Хуану Карлосу у меня все получилось. С "Динамо" трудно вести переговоры, но он смог вернуть меня в игру", - сказал Соль.
Напомним, что контракт Соля с "Динамо" рассчитан до конца 2023 года. В минувшем сезоне в Сегунде он забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 38 матчах.
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