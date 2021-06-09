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Соль: После отпуска мне нужно вернуться в Динамо и провести хорошую предсезонку

Премьер-лига
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Пока что форвард ничего не знает о своем будущем

Соль: После отпуска мне нужно вернуться в Динамо и провести хорошую предсезонку

Новина українською

Форвард "Динамо" Фран Соль, который минувший сезон провел в аренде в "Тенерифе", высказался о своем будущем.

"Сейчас я думаю только об отпуске, о том, чтобы быть с семьей и постараться отключиться от всего. Затем мне нужно вернуться в "Динамо" и, если ничего не изменится, провести хорошую предсезонку. Конечно, хочу знать о своем будущем поскорее.

"Тенерифе" вернул мне иллюзию игры. После травмы я играл очень мало, и благодаря спортивному директору клуба Хуану Карлосу у меня все получилось. С "Динамо" трудно вести переговоры, но он смог вернуть меня в игру", - сказал Соль.

Напомним, что контракт Соля с "Динамо" рассчитан до конца 2023 года. В минувшем сезоне в Сегунде он забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 38 матчах.

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В статье: Динамо (Киев) Франсиско Соль Тенерифе
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Источник:
AS

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