Соль: После отпуска мне нужно вернуться в Динамо и провести хорошую предсезонку

Форвард " Динамо " Фран Соль, который минувший сезон провел в аренде в "Тенерифе", высказался о своем будущем.

"Сейчас я думаю только об отпуске, о том, чтобы быть с семьей и постараться отключиться от всего. Затем мне нужно вернуться в "Динамо" и, если ничего не изменится, провести хорошую предсезонку. Конечно, хочу знать о своем будущем поскорее.

"Тенерифе" вернул мне иллюзию игры. После травмы я играл очень мало, и благодаря спортивному директору клуба Хуану Карлосу у меня все получилось. С "Динамо" трудно вести переговоры, но он смог вернуть меня в игру", - сказал Соль.