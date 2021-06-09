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Арсенал не делал предложения Шахтеру по Соломону - британский журналист
Хоть и интересовался
"Арсенал" не делал предложение по полузащитнику "Шахтера" Манору Соломону. Об этом сообщил глава отдела издания Football London по "Арсеналу", британский журналист Крис Уитли.
В то же время источник заявляет, что "канониры" действительно интересовались Соломоном в прошлом, а сам футболист по-прежнему хочет летом подписать контракт с клубом АПЛ.
Напомним, что ранее Игорь Цыганык сообщал, что "горняки"
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