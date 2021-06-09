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Арсенал не делал предложения Шахтеру по Соломону - британский журналист

Премьер-лига
(1 голосов)

Хоть и интересовался

Арсенал не делал предложения Шахтеру по Соломону - британский журналист

Новина українською

"Арсенал" не делал предложение по полузащитнику "Шахтера" Манору Соломону. Об этом сообщил глава отдела издания Football London по "Арсеналу", британский журналист Крис Уитли.

В то же время источник заявляет, что "канониры" действительно интересовались Соломоном в прошлом, а сам футболист по-прежнему хочет летом подписать контракт с клубом АПЛ.

Напомним, что ранее Игорь Цыганык сообщал, что "горняки" отклонили предложение по продаже Соломона "Арсеналу" в размере 20 млн евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Комментарии (3)
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scorpius (Ck)
09.06.2021 в 23:33
Выходит Цыганык спиз... наврал?
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+1
0
pyvovarchyk (Львів)
09.06.2021 в 23:17
ой, а хто це знов попався на «не зовсім правді»? ))
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.06.2021 в 22:50
крис джипси?
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0
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