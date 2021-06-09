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Официально: Шахтер за 18 млн евро покупает у Бенфики Педриньо

Премьер-лига
(2 голосов)

Сделка состоялась

Официально: Шахтер за 18 млн евро покупает у Бенфики Педриньо

Фото: fanaticosporfuteboll

Новина українською

Донецкий "Шахтер" достиг договоренности о переходе полузащитника "Бенфики" Педриньо Делмино. Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.

Сумма трансфера составляет 18 млн евро.

В ближайшее время футболист прибудет в Киев, где пройдет медосмотр и подпишет личный контракт.

Ожидается, что соглашение с игроком будет подписано на 5 лет.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Португалии бразилец за "Бенфику" сыграл 31 матч, в котором забил 1 гол и сделал четыре результативных передач.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Педриньо
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Источник:
Бенфика

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Комментарии (13)
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Djon (Киев)
09.06.2021 в 22:25
гравець з таким прізвищем як раз підходить для команди бомжів. вже були і серуни і гадкі, тепер ось педрілка
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+1
-1
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meffi (Захід)
09.06.2021 в 22:14
Шо ви ніяк не навчитеся писати українською прізвища на -ньЙо? Там є йотація у вимові, а Педріньо вимовляється, як і "до НЬОго".
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0
0
Карбид (Ник)
09.06.2021 в 22:12
С почином, Ещё 35 млн трансферного бюджета осталось. Защ, афронап и опорник из серии А.
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0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
09.06.2021 в 22:12
Чем он лучше Фернандо?
Ответить
0
0
DesnaUA (Чернигов)
09.06.2021 в 21:56
31 матч и аж целый гол...
Ответить
0
0
Карбид (Ник)
09.06.2021 в 22:10
Голы будут уже в УПЛ.
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+1
-1
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
09.06.2021 в 22:34
и не только, напихают чмохтарю.
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.06.2021 в 22:34
пердн, не скули
0
0
5ata4ok (Харьков)
09.06.2021 в 21:47
если не заиграет- болельщики просто будут по фамилии называть...
Ответить
+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
09.06.2021 в 21:21
Форварда нужно хорошего и в центр поля кого-то
Ответить
0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
09.06.2021 в 21:21
Соломона значит продадут
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0
0
Камонплей
09.06.2021 в 21:38
який зв'язок? краще патріків, дентіньо та коноплянок позбутися
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+1
0
Конфуцій (Львів)
09.06.2021 в 21:17
так собі статистика як на 18 млн євро
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+2
0


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