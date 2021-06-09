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Официально: Шахтер за 18 млн евро покупает у Бенфики Педриньо
Сделка состоялась
Фото: fanaticosporfuteboll
Донецкий "
Сумма трансфера составляет 18 млн евро.
В ближайшее время футболист прибудет в Киев, где пройдет медосмотр и подпишет личный контракт.
Ожидается, что соглашение с игроком будет подписано на 5 лет.
Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Португалии бразилец за "Бенфику" сыграл 31 матч, в котором забил 1 гол и сделал четыре результативных передач.
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