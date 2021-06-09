Официально: Шахтер за 18 млн евро покупает у Бенфики Педриньо

Донецкий " Шахтер " достиг договоренности о переходе полузащитника "Бенфики" Педриньо Делмино. Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.

Сумма трансфера составляет 18 млн евро.

В ближайшее время футболист прибудет в Киев, где пройдет медосмотр и подпишет личный контракт.

Ожидается, что соглашение с игроком будет подписано на 5 лет.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Португалии бразилец за "Бенфику" сыграл 31 матч, в котором забил 1 гол и сделал четыре результативных передач.