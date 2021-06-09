Премьер-лига
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Педриньо - вторая самая дорогая покупка Шахтера в истории клуба
Больше горняки заплатили только за Бернарда
"Бенфика" официально объявила о
Сумма сделки составила 18 млн евро.
На данный момент это вторая самая дорогая покупка донецкого клуба в истории.
Больше "Шахтер" в 2013 заплатил только за Бернарда – 25 млн евро "горняки" заплатили "Атлетико Минейро".
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Комментарии (9)
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Динамист (Киев)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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Dnepr-75 (Днiпро)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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Ramses-ua (Запорожье)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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Ramses-ua (Запорожье)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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andyua (Kyiv)
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