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Педриньо - вторая самая дорогая покупка Шахтера в истории клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Больше горняки заплатили только за Бернарда

Педриньо - вторая самая дорогая покупка Шахтера в истории клуба

Новина українською

"Бенфика" официально объявила о продаже бразильского хавбека Педриньо Делмино в "Шахтер".

Сумма сделки составила 18 млн евро.

На данный момент это вторая самая дорогая покупка донецкого клуба в истории.

Больше "Шахтер" в 2013 заплатил только за Бернарда – 25 млн евро "горняки" заплатили "Атлетико Минейро".

Педриньо - вторая самая дорогая покупка Шахтера в истории клуба - изображение 1
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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Педриньо Делмино
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Комментарии (9)
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Динамист (Киев)
09.06.2021 в 22:33
TIRAN (Донецк (Украина!)) То мутки футбольные,они не считаются))) А мне сейчас интересно,реально хорошие покупки или розводняк от Срны со своим хорошим другом))))
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.06.2021 в 22:38
так вот мне тоже интересно, как заиграют "дорогие товарищи"))
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0
-1
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Dnepr-75 (Днiпро)
09.06.2021 в 22:29
За то чтоб иметь своего Педриньо никаких денег не жалко.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.06.2021 в 22:27
а шо за "барсЭлона" (с), у которой купили чигринского?)))))))))))))
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0
-2
Ramses-ua (Запорожье)
09.06.2021 в 22:27
А Кастильо 2007- 20млн евро? хіба ні?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.06.2021 в 22:32
нери кастильо - то ваще загон был
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0
-1
Ramses-ua (Запорожье)
09.06.2021 в 22:34
Это да!за сколько избавились от него хоть, интересно
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.06.2021 в 22:42
хз, но точно знаю, что в аренду он был сослан в ма....нсити)))))
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-1
andyua (Kyiv)
09.06.2021 в 22:05
18 млн зараз і 14-15 млн в 2005-2007 роках - абсолютно різні цифри. 18 млн зараз - це як 7-9 млн тоді. імо
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