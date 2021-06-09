  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Конопля поедет на сборы с Шахтером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конопля поедет на сборы с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

У защитника будет шанс зарекомендовать себя перед новым тренером

Конопля поедет на сборы с Шахтером

Новина українською

Защитник Ефим Конопля, который провел прошлый сезон в аренде в "Десне", вернется в расположение "Шахтера".

По информации Meta-ratings, воспитанник донецкого клуба получит шанс проявить себя во время тренировочных сборов перед новым сезоном.

Ефим Конопля – победитель чемпионата мира среди молодежных сборных. Минувший сезон он провел в аренде за "Десну", где провел 22 матча, забил один гол и сделал три ассиста.

Также в его активе три матча за национальную сборную Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Ефим Конопля
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...