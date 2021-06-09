Конопля поедет на сборы с Шахтером

Защитник Ефим Конопля, который провел прошлый сезон в аренде в "Десне", вернется в расположение " Шахтера ".

По информации Meta-ratings, воспитанник донецкого клуба получит шанс проявить себя во время тренировочных сборов перед новым сезоном.

Ефим Конопля – победитель чемпионата мира среди молодежных сборных. Минувший сезон он провел в аренде за "Десну", где провел 22 матча, забил один гол и сделал три ассиста.

Также в его активе три матча за национальную сборную Украины.