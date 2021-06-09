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Конопля поедет на сборы с Шахтером
У защитника будет шанс зарекомендовать себя перед новым тренером
Защитник Ефим Конопля, который провел прошлый сезон в аренде в "Десне", вернется в расположение "
По информации Meta-ratings, воспитанник донецкого клуба получит шанс проявить себя во время тренировочных сборов перед новым сезоном.
Ефим Конопля – победитель чемпионата мира среди молодежных сборных. Минувший сезон он провел в аренде за "Десну", где провел 22 матча, забил один гол и сделал три ассиста.
Также в его активе три матча за национальную сборную Украины.
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Источник:Meta Ratings
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