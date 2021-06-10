Верес продлил контракт со своим голкипером

Голкипер "Вереса" Максим Бабийчук продлил контракт с ровенским клубом.

Новое соглашение с 27-летним футболистом будет действовать до конца сезона 2021/22.

За "Верес" Бабийчук выступает с 2018 года. За это время голкипер сыграл 39 матчей, из которых 32 в чемпионате Второй лиги и 4 - в Кубке Украины, пропустив 35 голов. В нынешнем сезоне в официальных матчах на поле пока не появлялся.

Напомним, что "Верес" досрочно стал чемпионом Первой лиги и гарантировал себе выход в украинскую Премьер-лигу.