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Верес продлил контракт со своим голкипером
В нынешнем сезоне футболист не провел ни одного матча
Фото: НК Верес
Голкипер "Вереса" Максим Бабийчук продлил контракт с ровенским клубом.
Новое соглашение с 27-летним футболистом будет действовать до конца сезона 2021/22.
За "Верес" Бабийчук выступает с 2018 года. За это время голкипер сыграл 39 матчей, из которых 32 в чемпионате Второй лиги и 4 - в Кубке Украины, пропустив 35 голов. В нынешнем сезоне в официальных матчах на поле пока не появлялся.
Напомним, что "Верес" досрочно стал чемпионом Первой лиги и гарантировал себе выход в украинскую Премьер-лигу.
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