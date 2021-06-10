Динамо может отпустить одного из своих лидеров при адекватном предложении

Журналист Игорь Цыганык подтвердил, что к голкиперу "Динамо" Георгию Бущану есть интерес со стороны французских клубов.

"Интерес французских клубов есть, а предложения конкретного нет. Если после Евро будет адекватное предложение, то и клуб, и Луческу отпустят Бущана в европейскую команду", - сказал Цыганык.

Отметим, что в случае возможного ухода Бущана, в первой команде останется опытный Денис Бойко и молодой Руслан Нещерет, который пропустит сборы из-за травмы.

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Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ 27-летний голкипер за "Динамо" во всех турнирах сыграл 35 матчей, пропустил 27 мячей и 17 раз отстоял на ноль.