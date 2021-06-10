Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо может отпустить одного из своих лидеров при адекватном предложении
Цыганык считает, что интерес к игроку действительно есть
fcdynamo.kiev.ua
Журналист Игорь Цыганык подтвердил, что к голкиперу "Динамо" Георгию Бущану есть интерес со стороны французских клубов.
"Интерес французских клубов есть, а предложения конкретного нет. Если после Евро будет адекватное предложение, то и клуб, и Луческу отпустят Бущана в европейскую команду", - сказал Цыганык.
Отметим, что в случае возможного ухода Бущана, в первой команде останется опытный Денис Бойко и молодой Руслан Нещерет, который пропустит сборы из-за травмы.
Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ 27-летний голкипер за "Динамо" во всех турнирах сыграл 35 матчей, пропустил 27 мячей и 17 раз отстоял на ноль.
Популярное сейчас
- Стороженко: Настоящий Металлист вернуть невозможно
- Украинский голкипер покинул латвийский клуб
- Педриньо в Шахтёре, УЕФА остановил дело против участников Суперлиги, Бензема готов к Евро. Главные новости за 9 июня
- Исполнительный директор Металлиста 1925: Мы потратили около 5 млн гривен на реконструкцию базы
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО