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Динамо может отпустить одного из своих лидеров при адекватном предложении

Премьер-лига
(2 голосов)

Цыганык считает, что интерес к игроку действительно есть

Динамо может отпустить одного из своих лидеров при адекватном предложении

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Журналист Игорь Цыганык подтвердил, что к голкиперу "Динамо" Георгию Бущану есть интерес со стороны французских клубов.

"Интерес французских клубов есть, а предложения конкретного нет. Если после Евро будет адекватное предложение, то и клуб, и Луческу отпустят Бущана в европейскую команду", - сказал Цыганык.

Отметим, что в случае возможного ухода Бущана, в первой команде останется опытный Денис Бойко и молодой Руслан Нещерет, который пропустит сборы из-за травмы.

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Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ 27-летний голкипер за "Динамо" во всех турнирах сыграл 35 матчей, пропустил 27 мячей и 17 раз отстоял на ноль.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
Циганик LIVE

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Комментарии (4)
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Hanter44 (Baburka)
10.06.2021 в 12:43
"Интерес французских клубов есть, а предложения конкретного нет"-В этом вся суть новостей от Цыганыка
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ukatan (Харьковская обл.)
10.06.2021 в 12:32
После ценника который Суркисы огласили на Супрягу, что они заломят за Бущана я даже представить боюсь.
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.06.2021 в 12:18
Циганик --- базарна баба а не офіційне джерело.
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ascent (Луксор)
10.06.2021 в 11:56
Адекватной для кого?
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