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Палмейрас отказался продавать 19-летнего защитника в Динамо
Бразильский клуб отклонил первое предложение киевлян
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Палмейрас" отказал киевскому "Динамо" в продаже защитника Ренана. Об этом сообщает UOL Esporte.
Бразильский клуб считает, что 8-10 миллионов евро - приемлемая цена за 19-летнего футболиста.
Отмечается, что на молодого игрока также претендует "Брага". Однако они предлагали меньше той суммы, которую хочет "Палмейрас".
Контракт Ренана с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.
Отметим, что за первую команду "Палмейраса" Ренан провел 27 матчей, в которых забил 1 гол.
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