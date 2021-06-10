Палмейрас отказался продавать 19-летнего защитника в Динамо

"Палмейрас" отказал киевскому "Динамо" в продаже защитника Ренана. Об этом сообщает UOL Esporte.

Бразильский клуб считает, что 8-10 миллионов евро - приемлемая цена за 19-летнего футболиста.

Отмечается, что на молодого игрока также претендует "Брага". Однако они предлагали меньше той суммы, которую хочет "Палмейрас".

Контракт Ренана с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.

Отметим, что за первую команду "Палмейраса" Ренан провел 27 матчей, в которых забил 1 гол.