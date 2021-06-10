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Палмейрас отказался продавать 19-летнего защитника в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразильский клуб отклонил первое предложение киевлян

Палмейрас отказался продавать 19-летнего защитника в Динамо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Палмейрас" отказал киевскому "Динамо" в продаже защитника Ренана. Об этом сообщает UOL Esporte.

Бразильский клуб считает, что 8-10 миллионов евро - приемлемая цена за 19-летнего футболиста.

Отмечается, что на молодого игрока также претендует "Брага". Однако они предлагали меньше той суммы, которую хочет "Палмейрас".

Контракт Ренана с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.

Отметим, что за первую команду "Палмейраса" Ренан провел 27 матчей, в которых забил 1 гол.

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В статье: Динамо (Киев) Палмейрас (Сан-Паулу) Ренан
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Источник:
UOL Esporte

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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
10.06.2021 в 15:00
В прошлый раз (10 мая) вы писали что он стоит 750 тыс, а сейчас 7 лямов? Он что почти на 1000% подорожал?
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Artemanat (Кривой Рог)
10.06.2021 в 13:31
Ему уже 19 лет! Замену Мыколенко уже ищут,может нужно дать шанс Дубинчаку,он всё таки неплохой сезон отбегал в Днепре,а не платить 10млн за какого-то бразилу,который ещё адаптацию будет проходить!!!!
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