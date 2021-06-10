"Приелась ему работа в Динамо". Суркис - об уходе Михайличенко в УАФ

Президент киевского Динамо Игорь Суркис в эксклюзивном интервью проекту BurBuzz рассказал об уходе экс-спортивного директора клуба Алексея Михайличенко в УАФ.

"У меня нет вообще врагов. Все, кто работает на футбол, это все мои друзья. Но они должны работать на футбол, а не имитировать, что работают на футбол. Знаете, есть хорошая поговорка: если невеста уходит к другому, неизвестно, кому повезло.

Если Михайличенко будет работать на украинский футбол, а не сводить какие-то интриги, потому что я вкладываю в футбол свои деньги и здоровья, многое не нравится – я об этом говорю. Я же сегодня не президент "Олимпика", со мной эти номера не пройдут. Там, где будет беспредел по отношению к нашей команде, я буду говорить, без применения нецензурных слов, но буду говорить очень громко об этом.

Я знаю одно – киевское "Динамо" сегодня является поставщиком всех игроков во все национальные сборные страны, поэтому с нами надо разговаривать просто уважительно и относиться к "Динамо" одинаково, как относятся к другим клубам. У меня нет ни с кем войны.

Уход Михайличенко – это предательство, дезертирство? Никак не хочу объяснять, он мне сказал, что это смена обстановки. Приелась ему работа в киевском "Динамо". Больше не хочу комментировать, он заслуженный человек, много добился в футболе и пускай он дальше продолжает работать, но, подчеркиваю, на украинский футбол", — сказал Суркис.