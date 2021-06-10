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"Приелась ему работа в Динамо". Суркис - об уходе Михайличенко в УАФ

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент киевлян - о бывшем спортивном директоре клуба

"Приелась ему работа в Динамо". Суркис - об уходе Михайличенко в УАФ

Новина українською

Президент киевского Динамо Игорь Суркис в эксклюзивном интервью проекту BurBuzz рассказал об уходе экс-спортивного директора клуба Алексея Михайличенко в УАФ.

"У меня нет вообще врагов. Все, кто работает на футбол, это все мои друзья. Но они должны работать на футбол, а не имитировать, что работают на футбол. Знаете, есть хорошая поговорка: если невеста уходит к другому, неизвестно, кому повезло.

Если Михайличенко будет работать на украинский футбол, а не сводить какие-то интриги, потому что я вкладываю в футбол свои деньги и здоровья, многое не нравится – я об этом говорю. Я же сегодня не президент "Олимпика", со мной эти номера не пройдут. Там, где будет беспредел по отношению к нашей команде, я буду говорить, без применения нецензурных слов, но буду говорить очень громко об этом.

Я знаю одно – киевское "Динамо" сегодня является поставщиком всех игроков во все национальные сборные страны, поэтому с нами надо разговаривать просто уважительно и относиться к "Динамо" одинаково, как относятся к другим клубам. У меня нет ни с кем войны.

Уход Михайличенко – это предательство, дезертирство? Никак не хочу объяснять, он мне сказал, что это смена обстановки. Приелась ему работа в киевском "Динамо". Больше не хочу комментировать, он заслуженный человек, много добился в футболе и пускай он дальше продолжает работать, но, подчеркиваю, на украинский футбол", — сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Алексей Михайличенко Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (7)
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pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
10.06.2021 в 15:02
Еще одного врага нажил Суркис из "динамовских сердец", как по мне все заслуженные сердца должны идти в народ, тренировать, пропагандировать футбол и продвигать бренд ДК а не сидеть на шее у клуба и "дуть губы", кроме пенсионеров и нуждающихся по возрасту!
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Mexxxxx (Просяная)
10.06.2021 в 14:34
Трудяга, переработался, хотя слово "приелась" очень точно передает трудовой вклад. Семечки плюхать на скамейке это может утомить, надоесть и потом от скуки хочется сменить обстановку. Другой кабинет, другие миллионы... хотя снова надоест. Хотя у нас функционеров много, варианты будут.
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.06.2021 в 14:20
А что он такого сделал существенного, что она ему приелась?
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simply_the_best (Львов)
10.06.2021 в 14:04
Приелось ему касячить, не отвечать за результат, и получать за это деньги? Идеальная работа
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ratio (Дн-жинск)
10.06.2021 в 14:57
Ну похоже Суркис таки требовал какого-то результата. А вот теперь мечта сбывается
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.06.2021 в 13:29
)))))) Возьмите Ротаня себе
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
10.06.2021 в 13:34
за что им такое?! :)
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