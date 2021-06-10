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Суркис: Трансферов до старта Евро-2020 не будет
Президент Динамо обозначил трансферные планы клуба
Президент "
"Трансферов до старта Евро-2020 не будет, это нормальное явление. Мы должны посмотреть, как выступят наши футболисты. Может, будут какие-то предложения по нашим игрокам.
Сегодня у нас работает такой опытный главный тренер, поэтому все, что касается трансферов, будет исходить только от него, от его пожеланий и от того, как он будет видеть дальнейшее развитие и прогресс команды киевского "Динамо".
Какие позиции Луческу просил усилить? Вы спрашиваете такое, что я не могу сейчас ответить. Луческу на сбор собрал всех арендованных, всю нашу талантливую молодежь и они начнут работу на неделю раньше, чтобы Луческу мог определиться с тремя группами футболистов: кто вообще может не подойти "Динамо", кого надо продать и отдать в аренду, и те футболисты, которые остаются с ним. После этого мы будем принимать решение", - сказал Суркис.
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