  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Суркис: Трансферов до старта Евро-2020 не будет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суркис: Трансферов до старта Евро-2020 не будет

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент Динамо обозначил трансферные планы клуба

Суркис: Трансферов до старта Евро-2020 не будет

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о трансферных планах клуба этим летом.

"Трансферов до старта Евро-2020 не будет, это нормальное явление. Мы должны посмотреть, как выступят наши футболисты. Может, будут какие-то предложения по нашим игрокам.

Сегодня у нас работает такой опытный главный тренер, поэтому все, что касается трансферов, будет исходить только от него, от его пожеланий и от того, как он будет видеть дальнейшее развитие и прогресс команды киевского "Динамо".

Какие позиции Луческу просил усилить? Вы спрашиваете такое, что я не могу сейчас ответить. Луческу на сбор собрал всех арендованных, всю нашу талантливую молодежь и они начнут работу на неделю раньше, чтобы Луческу мог определиться с тремя группами футболистов: кто вообще может не подойти "Динамо", кого надо продать и отдать в аренду, и те футболисты, которые остаются с ним. После этого мы будем принимать решение", - сказал Суркис.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
rjhxb61@ukr.net (киев)
10.06.2021 в 17:52
Логично ответил.
Ответить
+1
0
avatar
ascent (Луксор)
10.06.2021 в 17:36
Правильно, после Евро можно будет больше миллиардов отмыть: цены же поднимутся, а то как то 1,5 лярда - это не серьёзно...
Ответить
0
-2
Dimka26 (Чернигов)
10.06.2021 в 17:22
То есть до завтрашнего дня не будет?))) Или быть может он имел ввиду до окончания Евро-2020?)
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...