Участие Цыганкова в матче с Нидерландами остается под вопросом

Участие хавбека сборной Украины Виктора Цыганкова в матче Евро-2020 против Недерландов остается под вопросом.

По информации телеканала "Футбол", Цыганков тренируется по индивидуальной программе.

Пока игрок сосредоточен на беговой работе.

Успеет ли он восстановиться к 13 июня пока что неясно.

Напомним, что Виктор из-за проблем с икроножной мышцей пропустил два последних контрольных матча сборной Украины.