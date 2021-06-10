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Участие Цыганкова в матче с Нидерландами остается под вопросом

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек работает индивидуально

Участие Цыганкова в матче с Нидерландами остается под вопросом

uaf.ua

Новина українською

Участие хавбека сборной Украины Виктора Цыганкова в матче Евро-2020 против Недерландов остается под вопросом.

По информации телеканала "Футбол", Цыганков тренируется по индивидуальной программе.

Пока игрок сосредоточен на беговой работе.

Успеет ли он восстановиться к 13 июня пока что неясно.

Напомним, что Виктор из-за проблем с икроножной мышцей пропустил два последних контрольных матча сборной Украины.

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В статье: Украина Нидерланды Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (9)
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MaximSK (Киев)
10.06.2021 в 17:58
Пусть лучше готовиться к игре с Северной Македонией, с Нидерланды выйдет в старте Зубков, а потом Марлос.
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0
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
10.06.2021 в 17:47
Какую-то старую травму залечил, но не вылечил) Почти 2 года на хрусталь похож!)
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+3
0
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Rezerf (Чернігів)
10.06.2021 в 17:40
А чому на фото Довбик?
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+1
0
avatar
ascent (Луксор)
10.06.2021 в 17:43
Подумаешь на единицу ошиблись: что 14, что 15... Так то похожи...
Ответить
0
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
10.06.2021 в 17:48
тому що редакція довбанута.
Ответить
+2
0
avatar
ascent (Луксор)
10.06.2021 в 17:37
Что опять критические причины?
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+1
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
10.06.2021 в 17:23
Та я думаю його і далі не буде,хіба десь на на п'ять хв.Занадто він крихкий.
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+1
0
avatar
ascent (Луксор)
10.06.2021 в 17:44
Ага, ломается как ...
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+1
-1
Камонплей
10.06.2021 в 17:16
яке там питання, 90% його не буде...
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0
0


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