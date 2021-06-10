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Суркис: Де Дзерби? Меня не интересует, кого Шахтер взял тренером

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент киевлян высказался о новом главном тренере Шахтера

Суркис: Де Дзерби? Меня не интересует, кого Шахтер взял тренером

Новина українською

Президент "Динамо " Игорь Суркис поделился своим мнением о новом главном тренере Шахтера Роберто Де Дзерби.

"Выбор Роберто Де Дзерби – это прерогатива "Шахтера ", президента клуба Рината Ахметова. Он принял для себя такое решение, и он с этим тренером надеется на успех, точно также, как мы с нашим тренером надеемся на дальнейший успех.

У меня нет каких-то особенных ощущений, я не изучал Де Дзерби. Он показывал хорошие результаты в чемпионате Италии и показывает хороший футбол, который прививается донецкому "Шахтеру " много лет. "Шахтер " будет сильнее, мы будем сильнее. Это естественно. И если другие команды станут сильнее, то наш чемпионат, даст бог, постепенно вернется к такому уровню, когда мы восхищались нашими успехами в еврокубках. "Динамо " играло в полуфинале Кубка УЕФА, "Шахтер " выиграл этот трофей, наши команды выходили в плей-офф Лиги чемпионов. Хочется не локальных успехов, а глобальных.

Выйти из группы Лиги чемпионов – это успех, а пройти как можно дальше – это успех с плюсом. Все хотят держать кубок над головой, но мы должны оценивать реалии наши, уровень нашего чемпионата, нужно оценивать уровень соперников в еврокубках, мечтать можно и нужно, но это очень тяжелый путь.

Чего ожиданию от "Шахтера " при новом тренере? Я ничего не ожидаю, меня не интересует, кого "Шахтер " взял тренером. Меня интересует одно – как прогрессирует моя команда. В этом году мы выиграли все, что можно было выиграть, мы попали напрямую в Лигу чемпионов. Хотелось бы, чтобы в новом сезоне "Динамо " выступило в Лиге чемпионов лучше, чем в прошлом году. Как оно будет, покажет время.

Мирча Луческу абсолютно спокойно относится к назначению Де Дзерби, он профессиональный тренер, ему приходилось играть против великих тренеров – Моуриньо, Липпи, у него большая карьера и у него нет никакой паники. Характеристику Де Дзерби можно будет дать по окончании сезона ", - сказал Суркис.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.06.2021 в 20:23
Не горячись! Стукнет Де Дзерби 75, когда будет на пенсии дома сидеть, тогда все может быть))) Гляди и заинтересует)))
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0
0
Acsakal (Kharkov)
10.06.2021 в 20:22
"Де Дзербі? Де? Мене не цікавить..." Якщо чесно, то напередодні Євро мене теж.
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0
0
sergio07 (Запоріжжя)
10.06.2021 в 20:17
Нормальні виважені слова. Що б Суркіс не сказав, його постійно обсирають)))
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+1
-1
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Водитель трамвая (Бухарест)
10.06.2021 в 19:47
А зря, зря, Цыган не вечный...
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0
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
10.06.2021 в 18:43
Слова ГЕНІЯ !!!!!!!!!!!!!!
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+2
-6
aleks68
10.06.2021 в 19:00
и что в нём "гениального".
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+4
-1


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