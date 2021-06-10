Суркис: Де Дзерби? Меня не интересует, кого Шахтер взял тренером

Президент " Динамо " Игорь Суркис поделился своим мнением о новом главном тренере Шахтера Роберто Де Дзерби.

"Выбор Роберто Де Дзерби – это прерогатива "Шахтера ", президента клуба Рината Ахметова. Он принял для себя такое решение, и он с этим тренером надеется на успех, точно также, как мы с нашим тренером надеемся на дальнейший успех.

У меня нет каких-то особенных ощущений, я не изучал Де Дзерби. Он показывал хорошие результаты в чемпионате Италии и показывает хороший футбол, который прививается донецкому "Шахтеру " много лет. "Шахтер " будет сильнее, мы будем сильнее. Это естественно. И если другие команды станут сильнее, то наш чемпионат, даст бог, постепенно вернется к такому уровню, когда мы восхищались нашими успехами в еврокубках. "Динамо " играло в полуфинале Кубка УЕФА, "Шахтер " выиграл этот трофей, наши команды выходили в плей-офф Лиги чемпионов. Хочется не локальных успехов, а глобальных.

Выйти из группы Лиги чемпионов – это успех, а пройти как можно дальше – это успех с плюсом. Все хотят держать кубок над головой, но мы должны оценивать реалии наши, уровень нашего чемпионата, нужно оценивать уровень соперников в еврокубках, мечтать можно и нужно, но это очень тяжелый путь.

Чего ожиданию от "Шахтера " при новом тренере? Я ничего не ожидаю, меня не интересует, кого "Шахтер " взял тренером. Меня интересует одно – как прогрессирует моя команда. В этом году мы выиграли все, что можно было выиграть, мы попали напрямую в Лигу чемпионов. Хотелось бы, чтобы в новом сезоне "Динамо " выступило в Лиге чемпионов лучше, чем в прошлом году. Как оно будет, покажет время.

Мирча Луческу абсолютно спокойно относится к назначению Де Дзерби, он профессиональный тренер, ему приходилось играть против великих тренеров – Моуриньо, Липпи, у него большая карьера и у него нет никакой паники. Характеристику Де Дзерби можно будет дать по окончании сезона ", - сказал Суркис.