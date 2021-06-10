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Стало известно, какого бразильца намерена подписать Александрия
Опорник Даниэль
Стало известно имя бразильского футболиста, которого намерена подписать "Александрия".
"Горожане" намерены усилиться 23-летним бразильским опорным хавбеком Даниэлем из клуба "Новоризонтино".
Ранее сообщалось, что
Отметим, что кроме "Новоризонтино" Даниэль поиграл в аренде в словацкой "Нитре".
Ориентировочная стоимость игрока оценивается в 100 тысяч евро.
Даниэль – классический опорный хавбек, но может сыграть ив центре обороны.
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