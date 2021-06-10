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Стало известно, какого бразильца намерена подписать Александрия

Премьер-лига
(1 голосов)

Опорник Даниэль

Стало известно, какого бразильца намерена подписать Александрия

Новина українською

Стало известно имя бразильского футболиста, которого намерена подписать "Александрия".

"Горожане" намерены усилиться 23-летним бразильским опорным хавбеком Даниэлем из клуба "Новоризонтино".

Ранее сообщалось, что "Александрия" возьмет игрока в аренду с правом выкупа.

Отметим, что кроме "Новоризонтино" Даниэль поиграл в аренде в словацкой "Нитре".

Ориентировочная стоимость игрока оценивается в 100 тысяч евро.

Даниэль – классический опорный хавбек, но может сыграть ив центре обороны.

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В статье: ФК Александрия
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