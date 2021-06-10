Динамо рассматривает вариант с обменом Русина на Довбика или Аллахяра

Киевское " Динамо " рассматривает вариант с обменом Назария Русина на форварда "Днепра-1" Артема Довбика.

Также киевляне не против обменять своего нападающего и на Аллахяра Сайядманеша из "Зари", чей контракт принадлежит "Фенербахче".

Ранее сообщалось, что Русин может продолжить карьеру в "Днепре-1" . Днепряне якобы рассматривают вариант аренды игрока с правом выкупа.

Напомним, что Назарий Русин последние полгода провел в аренде в польской "Легии", однако досрочно вернулся в "Динамо" из-за конфликта с тренером польской команды.

23-летний Довбик в прошлом сезоне забил 10 голов и отдал две результативные передачи в 27 матчах. На счету Аллахяра шесть мячей и три ассиста в 26 играх "Зари".