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Динамо рассматривает вариант с обменом Русина на Довбика или Аллахяра

Премьер-лига
(3 голосов)

Для киевлян был бы отличный вариант

Динамо рассматривает вариант с обменом Русина на Довбика или Аллахяра

Олександр Приходько

Новина українською

Киевское "Динамо" рассматривает вариант с обменом Назария Русина на форварда "Днепра-1" Артема Довбика.

Также киевляне не против обменять своего нападающего и на Аллахяра Сайядманеша из "Зари", чей контракт принадлежит "Фенербахче".

Ранее сообщалось, что Русин может продолжить карьеру в "Днепре-1". Днепряне якобы рассматривают вариант аренды игрока с правом выкупа.

Напомним, что Назарий Русин последние полгода провел в аренде в польской "Легии", однако досрочно вернулся в "Динамо" из-за конфликта с тренером польской команды.

23-летний Довбик в прошлом сезоне забил 10 голов и отдал две результативные передачи в 27 матчах. На счету Аллахяра шесть мячей и три ассиста в 26 играх "Зари".

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Артем Довбик СК Днепр-1 Назарий Русин Аллахяр
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (5)
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ascent (Луксор)
10.06.2021 в 19:56
С Аллахяром Заря тупит...
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0
0
royalstas (Вінниця)
10.06.2021 в 19:48
на Довбика або Аллахяра або Мессі або Роналду або Мбапе але не точно....
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+2
0
Irdis Elanor (Днепропетровск)
10.06.2021 в 19:17
Хай піструна скуштують. За дровеняку, яка не заграла у поляків, віддавати одного з найкращих форвардів УПЛ?
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+2
0
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Динамiт (Василькiв)
10.06.2021 в 18:39
Особисто я за Аллахяра ! Він як "торнадо", якщо його порівняти з Шепелевим, то всі скажуть, що Шепелев реально заснув на полі, а його "лице" завжди показує, що його взяли в заложники та заставили під дулом автомата грати в футбол ! Терпіти його рожу неможливо, довбанного флегмата !
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+4
-1
aleks68
10.06.2021 в 19:02
для начала обменяйте,а потом стройте планы
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+2
0


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