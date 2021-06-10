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Динамо рассматривает вариант с обменом Русина на Довбика или Аллахяра
Для киевлян был бы отличный вариант
Олександр Приходько
Киевское "
Также киевляне не против обменять своего нападающего и на Аллахяра Сайядманеша из "Зари", чей контракт принадлежит "Фенербахче".
Ранее сообщалось, что
Напомним, что Назарий Русин последние полгода провел в аренде в польской "Легии", однако досрочно вернулся в "Динамо" из-за конфликта с тренером польской команды.
23-летний Довбик в прошлом сезоне забил 10 голов и отдал две результативные передачи в 27 матчах. На счету Аллахяра шесть мячей и три ассиста в 26 играх "Зари".
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