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Днепр-1 близок к подписанию экс-хавбека Днепра
Валерий Лучкевич возвращается в Днепр
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По окончанию сезона у игрока закончился контракт с "Александрией", что позволяет "Днепру-1" подпасть Валерия на правах свободного агента.
Отметим, что в прошлом сезоне Лучкевич в 25 матчах за "Александрию" забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
Также не лишним будет напомнить, что в 2013-2016 годах футболист играл за "Днепр".
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Источник:Фан-сайт ФК Днепр
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