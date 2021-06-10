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Днепр-1 близок к подписанию экс-хавбека Днепра

Премьер-лига
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Валерий Лучкевич возвращается в Днепр

Днепр-1 близок к подписанию экс-хавбека Днепра

Новина українською

"Днепр-1" близок к подписанию полузащитника Валерия Лучкевича, который до недавнего времени играл за "Александрию".

По окончанию сезона у игрока закончился контракт с "Александрией", что позволяет "Днепру-1" подпасть Валерия на правах свободного агента.

Отметим, что в прошлом сезоне Лучкевич в 25 матчах за "Александрию" забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Также не лишним будет напомнить, что в 2013-2016 годах футболист играл за "Днепр".

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В статье: Валерий Лучкевич СК Днепр-1
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