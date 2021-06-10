  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Новым спортивным директором Динамо станет Леонид Буряк
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Новым спортивным директором Динамо станет Леонид Буряк

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамовское сердце

СМИ: Новым спортивным директором Динамо станет Леонид Буряк

Новина українською

Киевское "Динамо" в скором времени назначит нового спортивного директора.

После ухода из клуба Алексея Михайличенко, который занимал должность спортивного директора, фаворитом на его должность был Владимир Бессонов.

Затем клуб рассматривал несколько кандидатур и в итоге остановил свой выбор на специалисте, который уже работал в "Динамо" на этой должности. С большой долей вероятности новым спортивным директором столичного клуба будет назначен 67-летний Леонид Буряк.

Добавим, что как тренер Леонид Буряк возглавлял тернопольскую "Ниву", "Черноморец", "Арсенал", "Динамо" и "Александрию". Также был главным тренером национальной сборной Украины.

Алексей Михайличенко после ухода из киевского "Динамо" занял должность вице-президента УАФ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леонид Буряк Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.06.2021 в 20:20
Вот это трансфер!
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
10.06.2021 в 20:01
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
10.06.2021 в 19:56
Так им и надо...
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...