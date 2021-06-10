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СМИ: Новым спортивным директором Динамо станет Леонид Буряк
Динамовское сердце
Киевское "
После ухода из клуба Алексея Михайличенко, который занимал должность спортивного директора, фаворитом на его должность был Владимир Бессонов.
Затем клуб рассматривал несколько кандидатур и в итоге остановил свой выбор на специалисте, который уже работал в "Динамо" на этой должности. С большой долей вероятности новым спортивным директором столичного клуба будет назначен 67-летний Леонид Буряк.
Добавим, что как тренер Леонид Буряк возглавлял тернопольскую "Ниву", "Черноморец", "Арсенал", "Динамо" и "Александрию". Также был главным тренером национальной сборной Украины.
Алексей Михайличенко после ухода из киевского "Динамо"
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