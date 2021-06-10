СМИ: Новым спортивным директором Динамо станет Леонид Буряк

Киевское " Динамо " в скором времени назначит нового спортивного директора.

После ухода из клуба Алексея Михайличенко, который занимал должность спортивного директора, фаворитом на его должность был Владимир Бессонов.

Затем клуб рассматривал несколько кандидатур и в итоге остановил свой выбор на специалисте, который уже работал в "Динамо" на этой должности. С большой долей вероятности новым спортивным директором столичного клуба будет назначен 67-летний Леонид Буряк.

Добавим, что как тренер Леонид Буряк возглавлял тернопольскую "Ниву", "Черноморец", "Арсенал", "Динамо" и "Александрию". Также был главным тренером национальной сборной Украины.