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Колос начал подготовку к новому сезону

Премьер-лига
(1 голосов)

Первый сбор команда проведет в Полтаве

Колос начал подготовку к новому сезону

koloskovalivka.com

Новина українською

Сегодня, 10 июня, "Колос" вышел из отпуска и приступил к подготовке к сезону 2021/22.

Главный тренер Руслан Костышин озвучил ближайшие планы команды по тренировочному процессу.

В ближайших планах - подготовительные тренировки до 15-го июня и выезд на первый сбор в Полтаву, который пройдет с 16 по 26 июня.

Первая тренировка продолжалось около часа и носило сугубо втягивающий характер: легкая пробежка и упражнения на растяжку.

К своей новой команде присоединился Ника Ситчинава. Также вернулся к тренировкам Евгений Морозко, который, правда, еще около месяца будет работать по индивидуальной программе.

Напомним, что "Колос" в минувшем сезоне занял 4-е место в УПЛ.

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В статье: Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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