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Колос начал подготовку к новому сезону
Первый сбор команда проведет в Полтаве
koloskovalivka.com
Сегодня, 10 июня, "
Главный тренер Руслан Костышин озвучил ближайшие планы команды по тренировочному процессу.
В ближайших планах - подготовительные тренировки до 15-го июня и выезд на первый сбор в Полтаву, который пройдет с 16 по 26 июня.
Первая тренировка продолжалось около часа и носило сугубо втягивающий характер: легкая пробежка и упражнения на растяжку.
К своей новой команде присоединился Ника Ситчинава. Также вернулся к тренировкам Евгений Морозко, который, правда, еще около месяца будет работать по индивидуальной программе.
Напомним, что "Колос" в минувшем сезоне занял 4-е место в УПЛ.
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