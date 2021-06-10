Колос начал подготовку к новому сезону

Сегодня, 10 июня, " Колос " вышел из отпуска и приступил к подготовке к сезону 2021/22.

Главный тренер Руслан Костышин озвучил ближайшие планы команды по тренировочному процессу.

В ближайших планах - подготовительные тренировки до 15-го июня и выезд на первый сбор в Полтаву, который пройдет с 16 по 26 июня.

Первая тренировка продолжалось около часа и носило сугубо втягивающий характер: легкая пробежка и упражнения на растяжку.

К своей новой команде присоединился Ника Ситчинава. Также вернулся к тренировкам Евгений Морозко, который, правда, еще около месяца будет работать по индивидуальной программе.

Напомним, что "Колос" в минувшем сезоне занял 4-е место в УПЛ.