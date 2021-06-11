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Колос проведет три спарринга с клубами УПЛ

Премьер-лига
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Еще два соперника не уточняются

Колос проведет три спарринга с клубами УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

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До 15 июня "Колос" будет тренироваться в родных стенах, а потом отправится на сбор в Полтаву, который продлится с 16 по 26 июня. Затем коллектив вернется домой, а два завершающих этапа снова проведет в Ковалевке.

По информации источника, подопечные Руслана Костышина 25 июня сыграют контрольный поединок с "Ингульцом",7 июля - с "Александрией" и 10-го - с "Днепром -1". Также запланированы спарринги второго и третьего июля, но соперники еще уточняются.

Добавим, что в составе ковалевцев уже находится новичок - Ника Сичинава, который ранее выступал в "Ингульце". Также к тренировкам после травмы вернулся Евгений Морозко.

Читайте такжеСичинава о переходе в Колос: Большую роль сыграли амбиции клуба и какие-то достижения
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В статье: ФК Александрия Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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