Колос проведет три спарринга с клубами УПЛ

До 15 июня "Колос" будет тренироваться в родных стенах, а потом отправится на сбор в Полтаву, который продлится с 16 по 26 июня. Затем коллектив вернется домой, а два завершающих этапа снова проведет в Ковалевке.

По информации источника, подопечные Руслана Костышина 25 июня сыграют контрольный поединок с "Ингульцом",7 июля - с "Александрией" и 10-го - с "Днепром -1". Также запланированы спарринги второго и третьего июля, но соперники еще уточняются.

Добавим, что в составе ковалевцев уже находится новичок - Ника Сичинава, который ранее выступал в "Ингульце". Также к тренировкам после травмы вернулся Евгений Морозко.