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Рух прекратил сотрудничество со своим рекордсменом по числу сыгранных матчей

Премьер-лига
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Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию

Рух прекратил сотрудничество со своим рекордсменом по числу сыгранных матчей

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник Юрий Копына покидает львовский "Рух", сообщает пресс-служба львовского клуба.

Сотрудничество с хавбеком прекращено по обоюдному согласию сторон.

Копына выступал за "Рух" с 2017 года. В составе львовского клуба 24-летний футболист провел 109 матчей во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 11 забитыми мячами.

Отмечается, что Копына первый и единственный игрок в истории "желто-черных", которому покорилась отметка в 100 матчей за клуб.

В минувшем сезоне УПЛ хавбек сыграл 12 матчей за "Рух" и сделал одну результативную передачу.

Напомним, что дебютный сезон в украинской Премьер-лиге команда Ивана Федыка завершила на 10-м месте, набрав 28 баллов.

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В статье: Рух (Львов) Юрий Копына
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Источник:
ФК Рух

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