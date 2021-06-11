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Рух прекратил сотрудничество со своим рекордсменом по числу сыгранных матчей
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию
Фото: ФК Рух
Полузащитник Юрий Копына покидает львовский "Рух", сообщает пресс-служба львовского клуба.
Сотрудничество с хавбеком прекращено по обоюдному согласию сторон.
Копына выступал за "Рух" с 2017 года. В составе львовского клуба 24-летний футболист провел 109 матчей во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 11 забитыми мячами.
Отмечается, что Копына первый и единственный игрок в истории "желто-черных", которому покорилась отметка в 100 матчей за клуб.
В минувшем сезоне УПЛ хавбек сыграл 12 матчей за "Рух" и сделал одну результативную передачу.
Напомним, что дебютный сезон в украинской Премьер-лиге команда Ивана Федыка завершила на 10-м месте, набрав 28 баллов.
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