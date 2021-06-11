Стало известно, когда Десна выйдет из отпуска

"Десна" еще не утвердила окончательный график подготовки к новому чемпионату.

Как сообщает источник, горожане планируют начать подготовку к новому сезону 21 июня. Первый сбор пройдет в Чернигове.

С большой долей вероятности, команда все этапы подготовки проведет в родных краях, не выезжая на зарубежные сборы. Географическое положение позволяет черниговцам ездить на контрольные матчи в Киев, где также планируют проводить свои контрольные матчи еще ряд коллективов УПЛ – "Колос", "Верес", "Ворскла", "Александрия".

Что касается кадровой ситуации, то пока что официально команду покинули Максим Имереков (перешел в "Зарю"), Йоонас Тамм ("Ворскла"), Павел Полегенько ("Ингулец"). Вернулись в свои клубы арендованные Богдан Билошевский ("Динамо") и Ефим Конопля ("Шахтер"). Впрочем, возможно, после первых сборов черниговцы предпримут попытки продлить аренду этих футболистов.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ команда Александра Рябоконя заняла шестое место в турнирной таблице.