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Стало известно, когда Десна выйдет из отпуска
Первый сбор пройдет в Чернигове
"Десна" еще не утвердила окончательный график подготовки к новому чемпионату.
Как сообщает источник, горожане планируют начать подготовку к новому сезону 21 июня. Первый сбор пройдет в Чернигове.
С большой долей вероятности, команда все этапы подготовки проведет в родных краях, не выезжая на зарубежные сборы. Географическое положение позволяет черниговцам ездить на контрольные матчи в Киев, где также планируют проводить свои контрольные матчи еще ряд коллективов УПЛ – "Колос", "Верес", "Ворскла", "Александрия".
Что касается кадровой ситуации, то пока что официально команду покинули Максим Имереков (перешел в "Зарю"), Йоонас Тамм ("Ворскла"), Павел Полегенько ("Ингулец"). Вернулись в свои клубы арендованные Богдан Билошевский ("Динамо") и Ефим Конопля ("Шахтер"). Впрочем, возможно, после первых сборов черниговцы предпримут попытки продлить аренду этих футболистов.
Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ команда Александра Рябоконя заняла шестое место в турнирной таблице.
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