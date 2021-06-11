Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо начнет подготовку к новому сезону без Луческу
До 21 июня команду тренировать будет Олег Гусев
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
На следующей неделе киевское "Динамо" выйдет из отпуска и начнет первый этап подготовки к новому сезону. Правда, первый втягивающий сбор динамовцы начнут без главного тренера Мирчи Луческу и игроков основы.
Первыми 15 июня под руководством Олега Гусева и тренера по физподготовке тренировки начнут футболисты, которые были в аренде и те, кому дадут шанс из расформированной команды U-21.
21 июня в Киев вернется Мирча Луческу, а также футболисты, которые не были в составах своих сборных.
28 июня динамовцы отправятся на сбор в Швейцарию, а участники чемпионата Европы присоединятся к команде, отдохнув от 10 до 14 дней после турнира, в зависимости от того, как по турнирной сетке на Евро продвинется сборная Украины.
Популярное сейчас
- Исполком УАФ утвердил официальный статус слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!"
- "Ты травмировал Азара и говоришь, что рад познакомиться?" Менье – о встрече с Флорентино Пересом
- УАФ хочет признать лозунги на форме сборной футбольными символами Украины
- Источник назвал клуб УПЛ, который интересуется Селезневым
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО