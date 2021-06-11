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Динамо начнет подготовку к новому сезону без Луческу

Премьер-лига
(1 голосов)

До 21 июня команду тренировать будет Олег Гусев

Динамо начнет подготовку к новому сезону без Луческу

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

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На следующей неделе киевское "Динамо" выйдет из отпуска и начнет первый этап подготовки к новому сезону. Правда, первый втягивающий сбор динамовцы начнут без главного тренера Мирчи Луческу и игроков основы.

Первыми 15 июня под руководством Олега Гусева и тренера по физподготовке тренировки начнут футболисты, которые были в аренде и те, кому дадут шанс из расформированной команды U-21.

21 июня в Киев вернется Мирча Луческу, а также футболисты, которые не были в составах своих сборных.

28 июня динамовцы отправятся на сбор в Швейцарию, а участники чемпионата Европы присоединятся к команде, отдохнув от 10 до 14 дней после турнира, в зависимости от того, как по турнирной сетке на Евро продвинется сборная Украины.

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В статье: Мирча Луческу Олег Гусев Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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vgolovan (полтава)
11.06.2021 в 13:08
а если сборники дойдут до финала или вы их уже списали и отправляете домой раньше
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