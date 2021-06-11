Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 подписал первого новичка в текущее межсезонье
Игрок подписал контракт на два года
Фото: СК Днепр-1
11 июня спортивный клуб "Днепр-1" пополнил свой состав первым новичком в текущем межсезонье - двухлетний контракт с клубом подписал полузащитник Валерий Лучкевич.
Валерий Лучкевич является воспитанником "Металлурга". Именно там он и начинал игровую карьеру и выступал два сезона только за молодежные составы, после чего перешел в ФК "Днепр", где стал финалистом Лиги Европы и выиграл бронзовые медали чемпионата страны. Далее Лучкевич играл за бельгийский "Стандарт", а последние два с половиной сезона провел в "Александрии".
В составе сборных Украины (от юношеской до молодежной) сыграл 62 матча и забил 8 мячей.
Популярное сейчас
- Цыганков сборной не помощник. Лучше бы не занимал чье-то место в заявке
- Антигерой дня. Украинская ассоциация футбола
- Сегодня стартует Евро-2020
- СМИ назвали нового главного тренера Миная
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО