Днепр-1 подписал первого новичка в текущее межсезонье

11 июня спортивный клуб "Днепр-1" пополнил свой состав первым новичком в текущем межсезонье - двухлетний контракт с клубом подписал полузащитник Валерий Лучкевич.

Валерий Лучкевич является воспитанником "Металлурга". Именно там он и начинал игровую карьеру и выступал два сезона только за молодежные составы, после чего перешел в ФК "Днепр", где стал финалистом Лиги Европы и выиграл бронзовые медали чемпионата страны. Далее Лучкевич играл за бельгийский "Стандарт", а последние два с половиной сезона провел в "Александрии".

В составе сборных Украины (от юношеской до молодежной) сыграл 62 матча и забил 8 мячей.