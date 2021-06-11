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Буряк прокомментировал свое возможное назначение на пост спортдиректора Динамо

Премьер-лига
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Буряк прокомментировал свое возможное назначение на пост спортдиректора Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

В ближайшее время киевское "Динамо" назначит нового спортивного директора клуба. С большой долей вероятности эту должность займет Леонид Буряк.

67-летний специалист прокомментировал эту информацию.

"Когда будет официальное сообщение, тогда и поговорим", — коротко отметил Буряк.

Добавим, что как тренер Леонид Буряк возглавлял тернопольскую "Ниву", "Черноморец", "Арсенал", "Динамо" и "Александрию". Также был главным тренером национальной сборной Украины.

Ранее стало известно, что Алексей Михайличенко после ухода из киевского "Динамо" занял должность вице-президента УАФ.

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В статье: Леонид Буряк Динамо (Киев)
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