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Буряк прокомментировал свое возможное назначение на пост спортдиректора Динамо
Скорее да, чем нет
fcdynamo.kiev.ua
В ближайшее время киевское "Динамо" назначит нового спортивного директора клуба. С большой долей вероятности
67-летний специалист прокомментировал эту информацию.
"Когда будет официальное сообщение, тогда и поговорим", — коротко отметил Буряк.
Добавим, что как тренер Леонид Буряк возглавлял тернопольскую "Ниву", "Черноморец", "Арсенал", "Динамо" и "Александрию". Также был главным тренером национальной сборной Украины.
Ранее стало известно, что Алексей Михайличенко после ухода из киевского "Динамо" занял должность вице-президента УАФ.
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