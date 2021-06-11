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Шахтер свой предсезонный сбор проведет в Австрии
Команда выйдет из отпуска 14 июня
shakhtar.com
В отсутствие игроков сборных донецкий "
22 июня "оранжево-черные" прилетят в Австрию. В тот же день "горняки" проведут на сборе первую тренировку.
Зарубежный этап подготовки "Шахтера" продлится до 10 июля. В нем запланированы 4 контрольных матча. Даты спаррингов и имена соперников клуб объявит позже.
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Источник:ФК Шахтер
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