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Шахтер свой предсезонный сбор проведет в Австрии

Премьер-лига
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Команда выйдет из отпуска 14 июня

Шахтер свой предсезонный сбор проведет в Австрии

shakhtar.com

Новина українською

В отсутствие игроков сборных донецкий "Шахтер" выйдет из отпуска в понедельник, 14 июня. В течение двух дней игроки пройдут обязательное медобследование, параллельно начав тренировочный процесс в Киеве.

22 июня "оранжево-черные" прилетят в Австрию. В тот же день "горняки" проведут на сборе первую тренировку.

Зарубежный этап подготовки "Шахтера" продлится до 10 июля. В нем запланированы 4 контрольных матча. Даты спаррингов и имена соперников клуб объявит позже.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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