Шахтер свой предсезонный сбор проведет в Австрии

В отсутствие игроков сборных донецкий " Шахтер " выйдет из отпуска в понедельник, 14 июня. В течение двух дней игроки пройдут обязательное медобследование, параллельно начав тренировочный процесс в Киеве.

22 июня "оранжево-черные" прилетят в Австрию. В тот же день "горняки" проведут на сборе первую тренировку.

Зарубежный этап подготовки "Шахтера" продлится до 10 июля. В нем запланированы 4 контрольных матча. Даты спаррингов и имена соперников клуб объявит позже.