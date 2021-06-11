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Цыганков: Если мне говорят, что я хороший, отвечаю, что нет, я – обычный
Скромный динамовский парень
Хавбек и восходящая звезда "
"У меня не было звездной болезни. Если мне говорят, что я хороший, отвечаю, что нет, я – обычный. И это правда. Я занимаюсь своим любимым делом. Сегодня получается лучше, завтра – немножко хуже. У всех такое бывает.
Я не понимаю этой звездной болезни. Понимаю, когда деньги появляются, но когда срывает "башню" и ты начинаешь делать то, что тебе несвойственно лишь для того, чтобы понравиться кому-то… Это странно", - сказал Цыганков.
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