  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганков: Если мне говорят, что я хороший, отвечаю, что нет, я – обычный
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганков: Если мне говорят, что я хороший, отвечаю, что нет, я – обычный

Премьер-лига
(1 голосов)

Скромный динамовский парень

Цыганков: Если мне говорят, что я хороший, отвечаю, что нет, я – обычный

Новина українською

Хавбек и восходящая звезда "Динамо" Виктор Цыганков рассказал о том, что у него нет звездной болезни.

"У меня не было звездной болезни. Если мне говорят, что я хороший, отвечаю, что нет, я – обычный. И это правда. Я занимаюсь своим любимым делом. Сегодня получается лучше, завтра – немножко хуже. У всех такое бывает.

Я не понимаю этой звездной болезни. Понимаю, когда деньги появляются, но когда срывает "башню" и ты начинаешь делать то, что тебе несвойственно лишь для того, чтобы понравиться кому-то… Это странно", - сказал Цыганков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...