Цыганков: Если мне говорят, что я хороший, отвечаю, что нет, я – обычный

Хавбек и восходящая звезда " Динамо " Виктор Цыганков рассказал о том, что у него нет звездной болезни.

"У меня не было звездной болезни. Если мне говорят, что я хороший, отвечаю, что нет, я – обычный. И это правда. Я занимаюсь своим любимым делом. Сегодня получается лучше, завтра – немножко хуже. У всех такое бывает.

Я не понимаю этой звездной болезни. Понимаю, когда деньги появляются, но когда срывает "башню" и ты начинаешь делать то, что тебе несвойственно лишь для того, чтобы понравиться кому-то… Это странно", - сказал Цыганков.