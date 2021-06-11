  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Де Дзерби про Шахтер: Если бы не сделал этот выбор сейчас, мог бы об этом пожалеть
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби про Шахтер: Если бы не сделал этот выбор сейчас, мог бы об этом пожалеть

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Итальянский тренер рассказал, почему он выбрал Шахтер

Де Дзерби про Шахтер: Если бы не сделал этот выбор сейчас, мог бы об этом пожалеть

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал, почему он покинул "Сассуоло" и принял решение возглавить донецкий клуб.

"Я не покидал "Сассуоло", чтобы просто уйти. Там была создана команда, я очень привязан к ней, чувствую, что это мое детище. Я не ревную ее к будущему тренеру, желаю только лучшего.

Когда я общался с руководством, мы поняли, что в каких-то вопросах мы не видим общее решение для улучшения. Я начал искать другой вариант и нашел лучший европейский клуб, который имеет то же видение футбола, что и я.

Этот опыт мне может очень пригодиться, чтобы изучить больше европейские турниры и поработать с другими иностранными футболистами. Думаю, могу стать лучше. Выбор пришлось сделать сейчас, потому что считаю себя еще молодым.

После трех лет в "Сассуоло" мы не видели хороших возможностей для роста, и я начал рассматривать другие варианты. Появился "Шахтер" — по моему мнению, топовый европейский клуб.

У нас одинаковое видение футбола, и он может помочь мне сформировать себя: узнать о европейских чемпионатах, поработать с иностранными игроками, побыть в среде с постоянным другим языком.

Я верю, что этот опыт только поможет мне развиваться. Считаю себя молодым, если бы не сделал этот выбор сейчас, мог бы об этом пожалеть", — сказал Де Дзерби.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sassuolo News

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romb_DK (Київ)
11.06.2021 в 22:07
А ще є можливість попрацювати з симулянтом екстра-класу Коноплянкою
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...