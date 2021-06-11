Де Дзерби про Шахтер: Если бы не сделал этот выбор сейчас, мог бы об этом пожалеть

Главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби рассказал, почему он покинул "Сассуоло" и принял решение возглавить донецкий клуб.

"Я не покидал "Сассуоло", чтобы просто уйти. Там была создана команда, я очень привязан к ней, чувствую, что это мое детище. Я не ревную ее к будущему тренеру, желаю только лучшего.

Когда я общался с руководством, мы поняли, что в каких-то вопросах мы не видим общее решение для улучшения. Я начал искать другой вариант и нашел лучший европейский клуб, который имеет то же видение футбола, что и я.

Этот опыт мне может очень пригодиться, чтобы изучить больше европейские турниры и поработать с другими иностранными футболистами. Думаю, могу стать лучше. Выбор пришлось сделать сейчас, потому что считаю себя еще молодым.

После трех лет в "Сассуоло" мы не видели хороших возможностей для роста, и я начал рассматривать другие варианты. Появился "Шахтер" — по моему мнению, топовый европейский клуб.

У нас одинаковое видение футбола, и он может помочь мне сформировать себя: узнать о европейских чемпионатах, поработать с иностранными игроками, побыть в среде с постоянным другим языком.

Я верю, что этот опыт только поможет мне развиваться. Считаю себя молодым, если бы не сделал этот выбор сейчас, мог бы об этом пожалеть", — сказал Де Дзерби.