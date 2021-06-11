Рух продлил контракт с основным вратарем

Львовский "Рух" продлил контракт с вратарем Александром Бандурой .

Новое соглашение сторон рассчитано на 1 год.

Напомним, что Александр присоединился к клубу в начале 2020-го года.

В прошлом сезоне сыграл 23 поединках, в восьми из которых оставил свои ворота "на замке".