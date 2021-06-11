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Рух продлил контракт с основным вратарем

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Александр Бандура остается в команде еще на сезон

Рух продлил контракт с основным вратарем

fcrukh.com

Новина українською

Львовский "Рух" продлил контракт с вратарем Александром Бандурой.

Новое соглашение сторон рассчитано на 1 год.

Напомним, что Александр присоединился к клубу в начале 2020-го года.

В прошлом сезоне сыграл 23 поединках, в восьми из которых оставил свои ворота "на замке".

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В статье: Александр Бандура Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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