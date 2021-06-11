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Рух продлил контракт с основным вратарем
Александр Бандура остается в команде еще на сезон
fcrukh.com
Львовский "Рух" продлил контракт с вратарем
Новое соглашение сторон рассчитано на 1 год.
Напомним, что Александр присоединился к клубу в начале 2020-го года.
В прошлом сезоне сыграл 23 поединках, в восьми из которых оставил свои ворота "на замке".
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Источник:ФК Рух
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